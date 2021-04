Philipsen ugnal Bennetta na Scheldeprijsu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) je zmagovalec 109. dirke Scheldeprijs, ki velja za eno najstarejših flamskih klasik. Na neuradnem svetovnem prvenstvu za sprinterje, kot v karavani kolesarstva označujejo dirko ob reki Šeldi, je premagal dva kolesarja Deceuninck-Quick-stepa, Irca Sama Bennetta in Angleža Marka Cavendisha.

Preizkušnjo je letos krojil močan bočni veter, ki je razbil glavnino na več delov. Največji del te se je nato boril, da bi ujel 30 ubežnikov z nekaj odličnimi sprinterji, a mu to do konca 193,8 km dolge trase med Terneuzenom in Schotenom ni uspelo. V cilj je prišel z dobro minuto zaostanka za zmagovalcem.

Slovenskih predstavnikov na prestižni dirki, ta sicer ne spada v svetovno serijo, ni bilo.

V ženski konkurenci je sploh prvo izvedbo dirke Scheldeprijs dobila Nizozemka Lorena Wiebes (Team DSM). Na startu sta bili dve Slovenki, Urška Žigart (Team BikeExchange) in Špela Kern (Massi-Tactic), a preizkušnje nista končali. Italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana ni bilo na startu.