Po škandalu osem ekip, med njimi tudi Tratnikova, zapustilo dirko

Že v četrtkovi drugi etapi je prišlo do padca zaradi avta, ki je zašel na traso. Zaradi poškodb po udarcu v obcestni jarek je moral dirko zapustiti eden izmed favoritov Belgijec Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tudi na začetku današnje etape pa je v dežju in slabi vidljivosti skorajda prišlo do podobnega incidenta z avtomobilom.

Zaradi tega je osem ekip, med njimi tudi zasedbe iz svetovne serije Lidl-Trek, EF Education-EasyPost, Soudal Quick-Step, Ineos Grenadiers, Decathlon AG2R ter Red Bull s Tratnikom na čelu zapustilo preizkušnjo.

"Varnost naših kolesarjev in strokovnega štaba je najpomembnejša. Po številnih incidentih z avtomobili na trasi so se naši kolesarji skupaj z nekaterimi tekmeci odločili, da današnje etape ne bodo nadaljevali," so na omrežju X sporočili iz vrst Ineosa.

"Ker so razmere še naprej nevarne, še posebej zaradi avtomobilov na trasi, naša ekipa ne bo sodelovala na dirki in bo predčasno končala preizkušnjo Etoile de Besseges. Varnost naših dirkačev je na prvem mestu," pa so dodali iz Tratnikove ekipe.

Due to the continuing unsafe conditions, especially the vehicles on the course, our team, along with others, has decided to withdraw from today's stage at Etoile de Bessèges. The safety of our riders and staff is our first priority. — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) February 7, 2025

Na petdnevni dirki tako ostaja okoli 60 kolesarjev, tudi sicer pa so morali organizatorji zaradi dežja in spolzke cesta na spustu s predzadnjega klanca spremeniti današnjo etapo v okolici Bessegesa in jo skrajšati. Ponovno so jo nadaljevali po 22 km, končala pa se bo po 136 km.

Tratnik je bil pred današnjim dnem na 13. mestu v skupnem seštevku ter v dobrem položaju za visoko uvrstitev pred zadnjimi tremi etapami. Prvo je končal na osem mestu dve sekundi za zmagovalcem, drugo pa v času zmagovalca po sprintu večje skupine.

Do konca sta ostali današnja skrajšana in sobotna razgibana etapa s ciljem navkreber ter dobrih deset kilometrov dolga nedeljska vožnja na čas.

