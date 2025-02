Tratnik v nevarni etapi ostal cel, slavje Norvežana

Norvežan Soeren Waerenskjold (Uno-X Mobility) je zmagovalec nevarne druge etape kolesarske dirke Etoile de Besseges. Na malce razgibani trasi od Domessarguesa do Marguerittesa (165,8 km), na kateri je voznik avtomobila povzročil padec v glavnini, je do cilja v času zmagovalca prišel edini slovenski predstavnik na dirki Jan Tratnik.

Etapa se je kljub nekaj klancem v zadnjem delu trase končala s sprintom velike skupine. Do 13. zmage v karieri je prišel 24-letni Waerenskjold. Ugnal je dva Francoza, Arnauda Demara (Arkea-B&B Hotels) in Paula Magniera (Soudal Quick-Step).

Magnier je zavoljo bonifikacijskih sekund malce povišal vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima osem sekund naskoka pred Belgijcem Jordijem Meeusom (Red Bull-BORA-hansgrohe) ter deset pred Nizozemcem Marijnom van den Bergom (EF Education-EasyPost).

Tratnik je po osmem mestu v prvi etapi tokrat v času zmagovalca zasedel 42. mesto. V skupnem seštevku je zdrsnil na 13. mesto (+0:16), a ostaja v boju za visoko končno uvrstitev, saj bo trasa v nadaljevanju zahtevnejša.

Zmagal je Norvežan Soeren Waerenskjold (Uno-X Mobility). Foto: Guliverimage

Sreče v današnji etapi pa ni imel Tratnikov moštveni kolega Belgijec Maxim Van Gils, ki je debitiral v dresu Red Bulla po prestopu iz ekipe Lotta. Najbolj jo je skupil ob množičnem padcu, ki ga je povzročil voznik avtomobila.

Slednji je zašel na traso etape okoli 17 km pred ciljem. Van Gils in moštveni kolegi so se ravno takrat vračali nazaj na čelo dirke po menjavi koles, ko je zaradi avta glavnina nenadoma zavrla, Belgijca pa so morali po padcu v obcestni jarek v ozadju glavnine odpeljati v bolnišnico.

Tam sicer niso ugotovili hujših poškodb, je pa 25-letnik predčasno sklenil petdnevno francosko dirko. "Je v redu, a čuti veliko bolečin. Dodatno ga bodo pregledali in se prepričali, da je res vse v redu. Dobil je močan udarec ob pristanku v obcestni jarek," je v izjavi, ki jo navaja cyclinguptodate.com, dejal športni direktor Red Bulla Heinrich Haussler.

"Na tej dirki so avtomobili povsod. Parkirani so ob cesti ali pa se znajdejo na cesti. Nevarno je. Seveda se bomo pri organizatorjih pozanimali, kaj se dogaja, da ne bi z vročimi glavami prestopili meje," je še dodal Avstrijec, ki moštvo spremlja v Franciji.

Do konca petdnevne dirke bosta na sporedu še razgibani tretja in četrta etapa, slednja s ciljem navkreber, ter nedeljska vožnja na čas (10,6 km) s krajšim zaključnim klancem.

