Olimpijski zmagovalec Van Avermaet se seli v ekipo AG2R, ki jo zapušča pomemben člen

"Veselim se sodelovanja z novo ekipo in Belgijcem Oliverjem Naesenom, ki je dober v klasičnih dirkah. Moj cilji so podobni in vedno enaki, zmagati na klasičnih dirkah, kot sta Dirka po Flandriji ali Pariz-Roubaix, pa tudi na etapah na Dirki po Franciji, kjer upam, da bom oblekel tudi rumeno majico ter jo nosil kar se da dolgo," je za klubsko stran povedal 35-letni Van Avermaet.

S podpisom pogodbe z AG2R se mu je pridružil tudi 33-letni Švicar Michael Schär.

Nekdanji svetovni podprvak Bardet se seli v Sunweb

Obratno pa AG2R zapušča francoski kolesar Romain Bardet, svetovni prvak v cestni vožnji leta 2018, ki se bo za prihodnji dve sezoni preselil v Sunweb.

Romain Bardet bo prihodnji dve sezoni dirkal v dresu nemške ekipe Sunweb. Foto: Getty Images

Devetindvajsetletni Bardet je bil na Dirki po Franciji leta 2016 drugi, leto dni pozneje pa tretji. Lani je na francoski pentlji zmagal v točkovanju za najboljšega gorskega kolesarja.

Our 2021 group chat has just got a new member👀🔥 #KeepChallenging pic.twitter.com/IfSILMSvax — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 10, 2020

Letos bo Tour potekal med 29. avgustom in 20. septembrom, potem ko so ga za dva meseca prestavili zaradi pandemije novega koronavirusa. Na njem bo Bardet zadnjič nastopal v dresu AG2R, pri katerem je bil vso dozdajšnjo poklicno pot, od leta 2012.

Preberite še: