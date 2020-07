Odpoved tudi v Franciji, spustaši bodo sezono začeli v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je po preizkušnjah v švicarskem Lenzerheideju odpovedala tudi preizkušnje svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v francoskem Les Getsu, so sporočili v izjavi za javnost. S tem se bo letošnja sezona v spustu začela prav v Mariboru (15. - 18. oktober), v olimpijskem krosu pa v češkem Nove Mestu.

Tekme v olimpijskem krosu in v spustu bi morale biti v Les Getsu na sporedu med 18. in 20. septembrom, a so jih pri Uciju odpovedali po pogovoru z organizatorji.

Sezona svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu bi se morala po prilagojenem programu sicer začeti 4. septembra v Lenzerheideju in nadaljevati dva tedna kasneje v Les Getsu, a so organizatorji Uciju v zadnjem tednu sporočili, da zaradi trenutnega položaja omenjenih preizkušenj ne morejo izpeljati.

Nova, skrajšana sezona v gorskem kolesarstvu se bo tako v olimpijskem krosu začela 29. septembra v češkem Nove Mestu, kjer bosta na sporedu edini dve načrtovani preizkušnji v moški in ženski konkurenci.

V spustu pa se bo sezona začela na mariborskem Pohorju, kjer bosta med 15. in 18. oktobrom po prilagojenem programu Ucija dve preizkušnji svetovnega pokala za moške in ženske. Najboljši tekmovalci v spustu se bodo nato merili še v portugalski Lousi med 29. oktobrom in 1. novembrom, kjer bosta prav tako dve tekmi.

Svetovno prvenstvo bo letos v avstrijskem Leogangu med 5. in 11. oktobrom.

