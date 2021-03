Obeta se spektakel: tako močne konkurence še ni bilo

Za nedeljsko preizkušnjo je prijavljenih 25 ekip in največje dovoljeno število kolesarjev. Na dirko prihajata tudi razvoji ekipi kolesarskih gigantov Jumbo - Visma in Groupama-FDJ, med močnimi kontinentalnimi ekipami pa bodo svoje priložnosti iskali tudi kolesarji domačih ekip Adria Mobil, Meblo Jogi, Gusto Santic Ljubljana, KK Bled in KK Kranj, so sporočili organizatorji.

Ti dodajajo, da je na papirju najmočnejše ime med prijavljenimi Italijan Filippo Fortin (Team Vorarlberg), ki je na dirki slavil že v letih 2016 in 2018.

Nastopil bo tudi Filippo Fortin. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zadnja izvedba leta 2019 je pripadla Marku Kumpu, ki se zdaj na dirko vrača kot športni direktor domače ekipe. O kakovosti konkurence govori tudi statistika spletne strani procyclingstats.com, ki dirke razvršča glede na uspehe in uvrstitve prijavljenih kolesarjev. Kot pojasnjujejo, pri Adrii Mobil, je dirka po moči na 151. mestu med približno tisoč dirkami v sezoni.

Trasa dirke meri 181,5 kilometra, sestavlja jo veliki krog s startom pred poslopjem podjetja Adria Mobil do prvega prihoda v Novo mestu, v tem delu sta tudi vzpona na Brezovico (538 m nadmorske višine) in Vahto (615 m nadmorske višine).

Sledita dva kroga z zahtevnim vzponom na Gabrje ter cilj na Glavnem trgu v Novem mestu. Dirka se običajno konča s sprintom večje skupine in močno selekcijo, zaradi konkurence in napovedane taktike nekaterih ekip pa je pričakovati napade skozi celotno dirko in morda tokrat ubežnikom le uspe, pravijo pri Adrii Mobil.

Dirko si bo moč ogledati v prenosu na kanalu ekipe na platformi YouTube ter spletni strani www.adria-mobil-cycling.com.

