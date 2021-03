VN Slovenske Istre dobil Italijan Maestri, Finkšt deveti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva slovenska preizkušnja sicer sodi v najnižji rang profesionalnih enodnevnih dirk Mednarodne kolesarske zveze (1.2), na startu pa je bilo pet slovenskih ekip.

Odločitev je po sedmih krogih v okolici Izole padla na Cankarjevem drevoredu v ciljnem sprintu. Najhitrejši je bil po natanko treh urah in 56 minutah 29-letni Maestri, ki je ugnal dva rojaka, Leonarda Marchiorija (Androni Giocattoli - Sidermec) in Daniela Smarzara (D'Amico-UM Tools).

Tretji Italijan z zmago an tej dirki

Maestri je postal tretji Italijan z zmago na tej dirki po Christianu Delle Stelli (2014) in Filippu Fortinu (2017). Preostali zmagovalci te preizkušnje so Avstrijec Gregor Mühlberger (2015) in Srb Dušan Rajović (2018) med tujimi kolesarji, od Slovencev pa je poleg Marka Kumpa (2019) slavil še Jure Golčer leta 2016.

Preizkušnja v Izoli je bila prva na slovenskih tleh po VN Kranja 26. julija lani. V minuli sezoni, ki jo je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, je odpadla večina domačih dirk, vključno z najbolj pomembno, dirko po Sloveniji, ki sodi v drugi rang profesionalnih tekmovanj Ucija (2. Pro).

Naslednja na vrsti VN Adrie Mobil

Prihodnji konec tedna, 28. marca bo na vrsti VN Adrie Mobil. Nato konec maja sledi VN Slovenije (30. maj), dirka po Sloveniji pa bo predvidoma na sporedu med 9. in 13. junijem. Za konec mednarodne sezone na slovenskih tleh bo 25. julija na sporedu še VN Kranja.

Vmes bo na vrsti še državno prvenstvo 18. in 20. junija, a za zdaj še ni potrjenega gostitelja.

Preberite še: