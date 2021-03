VN Slovenske Istre začetek mednarodnih dirk na slovenskih tleh

V nedeljo se bo v Izoli odvila 7. velika nagrada Slovenske Istre. Ob 13.05 se bodo na 156,5 km dolgo razgibano traso okoli Izole podali profesionalni kolesarji. To bo prva slovenska dirka na mednarodni ravni po lanskem juliju in VN Kranja, lanska različica VN Slovenske Istre je zaradi novega koronavirusa odpadla.

Prva slovenska preizkušnja sicer sodi v najnižji rang profesionalnih enodnevnih dirk Mednarodne kolesarske zveze (1.2). Najboljši kolesarji bodo v cilj letošnje, sedme različice dirke prišli okoli 17. ure, start in cilj tekmovanja pa bosta na Cankarjevem drevoredu. Končna potrditev nastopajočih bo v soboto ob 15. uri.

Kolesarje na 156,5 km dolgi krožni trasi čaka sedem krogov. V prvih štirih krogih bodo vsakič premagali vzpon na Barede, po tranzicijskem krogu sledi prihod v Izolo ter nato še trije krogi po obalnem mestu.

V času dogodka bo prišlo do kratkotrajnih zapor v prometu na relacijah trase dirke. Za varovanje in zapore bo skrbela policija s pomočjo rediteljev na motorjih in stacionarnih mestih. Šlo bo za kratkotrajno pomično zaporo, ki se bo pomikala z vožnjo karavane. V centru Izole pa za popolno zaporo, so sporočili organizatorji dirke, Kolesarska zveza Slovenije. Dirka bo potekala brez prisotnosti gledalcev.

Foto: Vid Ponikvar

Zmage iz leta 2019 ne bo branil Marko Kump, ki je po lanski sezoni kolo obesil na klin in postal športni direktor ekipe Adria Mobil. Pred tem so dirko osvojili Italijana Christian Delle Stelle (2014) in Filippo Fortin (2017), Avstrijec Gregor Mühlberger (2015) in Srb Dušan Rajović (2018). Od Slovencev pa je poleg Kumpa (2019) slavil še Jure Golčer leta 2016.

Z VN Slovenske Istre se začenjajo slovenske dirke mednarodnega koledarja. Preizkušnja v Izoli bo prva na slovenskih tleh po VN Kranja 26. julija lani. V minuli sezoni, ki jo je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, je odpadla večina domačih dirk, vključno z najbolj pomembno, dirko po Sloveniji, ki sodi v drugi rang profesionalnih tekmovanj Ucija (2. Pro).

Za zdaj na koledarju ostajajo vse predvidene dirke za leto 2021. Po VN Slovenske Istre bo prihodnji konec tedna, 28. marca na vrsti VN Adrie Mobil. Nato konec maja sledi VN Slovenije (30. maj), dirka po Sloveniji pa bo predvidoma na sporedu med 9. in 13. junijem. Za konec mednarodne sezone na slovenskih tleh bo 25. julija na sporedu še VN Kranja.

Vmes bo na vrsti še državno prvenstvo med 18. in 20. junijem, a za zdaj še ni potrjenega gostitelja. Po pisanju Dela v današnji časopisni izdaji je prva opcija Koper.

Naslova se je lani na cestni dirki na Ambrož pod Krvavcem veselil Primož Roglič, ki je bil hitrejši od Tadeja Pogačarja, v vožnji na čas pa je bil na Pokljuki Pogačar pred Rogličem.