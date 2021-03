Vse oči uprte v veliko trojico, zmagal pa Belgijec Stuyven

Zmagovalec klasike od Milana do San Rema je Belgijec Jassper Stuyven (Trek Segafredo). Na prvem kolesarskem spomeniku so bile vse oči uprte v veliko trojico, Mathieu van der Poel, Wout van Aert in Julian Alaphilippe, ki so bili ob zaključku 299-kilometrske dirke tudi v ospredju in dobrem položaju za napad na zmago, a jih je z napadom nekolkiko presenetil Stuyven. Matej Mohorič je osvojil enajsto mesto.