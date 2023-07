Novi odhodi iz ekipe Jumbo-Visma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23-letni Gijs Leemreize je bil del ekipe Jumbo-Visma od leta 2021, ko je nase opozoril z izjemnimi predstavami na dirki Tour de l'Avenir, ki je pogosto dober pokazatelj kolesarske prihodnosti. Na dirki sta na primer v preteklosti že slavila Egan Bernal in Tadej Pogačar, poznejša zmagovalca Dirke po Franciji. Leemreize je leta 2021 Tour de l'Avenir končal za Tobiasom Johannessenom, Carlosom Rodríguezom in Filippom Zano, zmagovalcem zadnje izvedbe dirke Po Sloveniji.

Gijs Leemreize je lani debitiral na Dirki po Italiji in bil s petimi uvrstitvami med prvih deset eno od odkritij prve tritedenske dirke v sezoni. V etapi do Lavaroneja je bil drugi, na poti do Genove pa tretji.

23-letnik iz Ruurla na Nizozemskem bo v novi sezoni član ekipe DSM-Firmenich, v kateri bo moštveni kolega nizozemskega sprinterja Fabia Jakobsena, ki po šestih letih zapušča ekipo Soudala in se za najmanj tri leta seli v DSM.

Wielerflits še poroča, da so se pri DSM zanimali tudi za Sama Oomna, ki se je že večkrat izkazal kot pomočnik Primoža Rogliča, a se je ta na koncu odločil za ekipo Lidl-Trek.

Preberite še: