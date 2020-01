Nizzolu predzadnja etapa, Impeyju skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Giacomo Nizzolo (NTT) je zmagal v peti, predzadnji etapi kolesarske dirke po Avstraliji, ki je potekala med krajema Glenelg in Victor Harbor v dolžini 149,1 km. Pred zadnjo etapo je vodstvo prevzel Južnoafričan Daryl Impey (Mitchelton-Scott), doslej vodilni Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo) na drugem mestu zaostaja dve sekundi.

V ciljnem sprintu etape je bil drugi še drugi Italijan Simone Consonni (Cofidis), tretji pa Irec Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

Skupno sta za Impeyjem in Portejem na tretjem in četrtem mestu Avstralec Rob Power (Team Sunweb) z devetimi sekundami zaostanka in Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott), ki zaostaja 13 sekund.

Na dirki sta tudi dva slovenska kolesarja, člana Bahrain Meride. Luka Pibernika je bil v etapi v času zmagovalca 28., Domen Novak pa je bil 119. z devetimi minutami in 49 sekundami zaostanka.

V skupni razvrstitvi je Pibernik s 53. napredoval na 42. mesto z zaostankom 2:31 minute za vodilnim Impeyem, Novak pa je s 117. nazadoval na 123. mesto in zaostaja 22:53 minute.

V nedeljo se bo dirka končala s šesto etapo, ki bo v dolžini 151,5 km potekala med krajema McLaren Vale in Willunga Hill.