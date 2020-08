Nizzolo po ciljnem sprintu novi evropski prvak

Z osvojenim naslovom je Nizzolo nasledil svojega rojaka Elio Vivianija, ki je dobil lansko preizkušnjo EP v nizozemskem Alkmaarju.

Glavnina, največ dela so opravili Italijani je celotno, 177,5 km dolgo traso nadzorovala ubežnike. Pokrila je tudi napad odličnega in na koncu nesrečnega Nizozemca Mathieuja van der Poela in Španca Ivana Garcie Cortine ter še nekaterih drugih.

"Neverjeten dan. Rojaki so mi pripravili popolni sprinterski vlak. Ves dan so bili popolni. Šlo je na tesno, nisem verjel, da mi bo uspelo, ampak izšlo se je," je dejal novi evropski prvak.

European Men's Elite RR Championship



1 Giacomo Nizzolo

2 Arnaud Démare

3 Pascal Ackermann



25 Matt Holmes (same time as winner!)

37 Fred Wright

55 Tom Pidcock

78 Scott Thwaites pic.twitter.com/eczr5cvFbY — British Cycle Sport (@VeloUK) August 26, 2020

"To dirko sem izgubil že pred nekaj leti in nisem želel, da se to ponovi. Že pred preizkušnjo smo se v ekipi odločili, da bomo storili vse za ciljni sprint in izšlo se nam je," je sklenil član ekipe NTT Pro Cycling.

Italijani ostajajo najuspešnejša reprezentanca na prvenstvih stare celine, osvojili so že 36. zlato kolajno od leta 1995, ko so prvič izvedli EP.

Razočaran bo predvsem van der Poel, ki je z največjo hitrostjo približeval najboljšim, a sta ga Nizzolo in Demare stisnila in onemogočila, da bi ju prehitel.

Katrašnik najvišje uvrščeni Slovenec, a z visokim zaostankom

Osmerice Slovencev ni bilo v ospredju, številni pa so bili vpleteni tudi v grdem padcu 55 kilometrov pred ciljem. Najboljši je bil na koncu Gašper Katrašnik na 81. mestu z zaostankom 8 minut in 25 sekund.

Danes je v Plouayju potekala tudi ženska preizkušnja do 23 leta starosti. Slovenskih predstavnic ni bilo na startu, zlato kolajno pa je za popoln italijanski dan na cestah v Plouayju osvojila Elisa Balsamo. V ciljnem sprintu je bila Italijanka hitrejša od Nizozemke Lonneke Uneken in Danke Emme Cecilie Norsgaard.

Gašper Katrašnik je bil na 81. mestu najboljši Slovenec. Foto: Adria Mobil

V četrtek bo sta na sporedu cestna dirka za članice, na kateri bodo od 13. ure dalje nastopile Eugenia Bujak, Urša Pintar, Urška Žigart in Špela Kern.

Pred tem bodo tekmovali še moški do 23 leta starosti z začetkom ob 9. uri zjutraj. Slovenijo bodo predstavljali Nik Čemažar, Žiga Jerman, Jaka Primožič, Žiga Horvat, Boštjan Murn in Matevž Govekar.

Prvenstvo se bo v petek zaključilo s cestnima preizkušnjama za mladinke in mladince ter mešano ekipno dirko članov in članic.