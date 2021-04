Nibali padel na treningu, zdaj je vprašljiv njegov nastop na Giru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarja po rodu s Sicilije so odpeljali v bolnišnico v Lugano, kjer naj bi ga jutri operirali, je še zapisal Trek Segafredo.

Vincenzo Nibali se je vrnil s priprav na Kanarskih otokih in bi moral naslednji teden startati na petdnevni dirki po Alpah, nekdanji dirki po Trentinu, ki poteka po Avstriji in severni Italiji in ki jo je Nibali zmagal že dvakrat.

Vincenzo Nibali je eden od sedmih kolesarjev, ki so osvojili vse tri velike dirke. Na Vuelti je slavi 2010, tri leta kasneje je prvič zmagal na Giru, 2014 je bil najboljši na Touru, 2016 pa je ponovil zmago po Italiji.

Giro d'Italia je na sporedu od 8. do 30. maja, francoska pentlja bo potekala od 26. junija do 18. julija, krog po Španiji pa med 14. avgustom in 5. septembrom.

