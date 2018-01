Nemec kot prvi oblekel majico vodilnega

Dirka svetovne serije v Avstraliji (1. etapa)

Nemški kolesar Andre Greipel je najbolje začel prvo dirko svetovne serije v sezoni 2018 v Avstraliji. Sprinter ekipe Lotto Soudal je imel po 145 kilometrih v Lyndochu največ moči in dobil sprint glavnine pred domačim upom Calebom Ewanom (Mitchelton-Scott) in trikratnim svetovnim prvakom, Slovakom Petrom Saganom (Bora). Slovencev na dirki ni.

Nemec Andre Greipel je s tem oblekel majico vodilnega, v skupnem seštevku ima štiri sekunde prednosti pred Calebom Ewanom in šest pred Avstralcem Williamom Clarkom in Slovakom Petrom Saganom, ki je sicer v soboto dobil tradicionalni uvod v dirko po Avstraliji, dirko People's Choice, ki pa ne šteje v Tour Down Under.

Do konca dirke je še pet etap.