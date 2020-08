Nemec in Madžar na dirki BMX v Ljubljani korak pred vsemi

Dirkanje v BMX se je začelo, otvoritvena čast pa je doletela Ljubljano, kjer se je na dvodnevnem tekmovanju BMX Race Ljubljana pomerila pestra mednarodna druščina iz šestih držav. Slast zmage v najmočnejši kategoriji 17+ sta okusila Madžar Bence Bujáki in Nemec Axel Webster. Slovenci so zmagovali v praktično vseh mlajših kategorijah.

"Vsi smo najbolj veseli, da lahko končno znova dirkamo," je bil zagotovo eden izmed najbolj pogosto izrečenih stavkov v času dvodnevnega dirkanja v BMX Parku Ljubljana. Tekmovalci in tekmovalke iz Avstrije, Češke, Italije, Madžarske, Nemčije in seveda Slovenije bi morali biti na olimpijskem premoru, tako pa so sezono šele začeli. In začetek je bil fantastičen - z dvema dirkama v povsem drugačnih razmerah, a z bolj izenačenimi boji, kot smo jih bili vajeni, sporočajo prireditelji dogodka.

V Soboto Madžar, v nedeljo Nemec

Sobotna dirka je potekala v vročini in na povsem suhi progi, v nedeljo pa je dež dodobra zalil progo, a na potek dirke to ni imelo večjega vpliva. Tako v soboto, kot v nedeljo pa sta bila v ospredju Axel Webster in Bence Bujáki, ki sta v skupini 17+ prikazala dvoboj pred majhno četico slovenskih konkurentov, znotraj katerih je bil najmočnejši Tilen Frank in je oba dneva zasedel tretje mesto. Axel in Bence sta bila zelo izenačena in sta se nemalokrat borila povsem do ciljne črte, končni uspeh pa je potešil apetite obeh - vsak je zmagal eno izmed dirk.

Foto: Grega Stopar

Nedeljsko dirko je dobil Webster, nemški reprezentant in tudi že svetovni prvak v mlajših kategorijah, ki je danes dobil tri izmed štirih motov: "Za razliko od včeraj, ko je bilo vse zelo hitro, si moral danes zelo paziti, še posebej na prvi ravnini in v štartnih vratih, kjer ti ni smelo zdrsniti. Danes sem večkrat dobil želeno linijo in na koncu zmagal. Z Bencejem sva bila včeraj in tudi danes večkrat zelo skupaj čisto do konca, a dirka se je zares odločila v prvi ravnini. Tam si zmagal ali zgubil."

O izenačenosti obeh tekmovalcev priča tudi podatek, da je Bujáki dan prej zmagal s povsem enakim izkupičkom, torej tremi zmagami in drugim mestom v štirih motih. Madžar je po dirki povedal: "Danes sem bil malenkost utrujen in Axel je bil tako boljši v prvi ravnini in je zmagal. Meni je šlo včeraj res odlično na suhi progi in sem bil zmage zares zelo vesel. Všeč mi je v Ljubljani in bom še prišel na dirke."

Foto: Grega Stopar

Kaj pa Slovenci?

Tilen Frank je osvojil dve tretji mesti in danes po dirki povedal: "Skoraj je bilo boljše kot včeraj, ker ni bilo tako vroče, pa tudi proga je bila dobra, ker se ni prašilo. S svojim rezultatom sem zadovoljen, glede na vse obveznosti in konkurenco ne bi moglo biti boljše."

Izredno napeto je bilo tudi v vseh mlajših kategorijah, kjer so mote zmagovali različni tekmovalci in tekmovalke, nagrade v obliki zmag pa so šle tudi v vse tri domače klube, ki največ vlagajo v BMX: Črn trn iz Ajdovščine, BSX Racing iz Maribora ter domači Rajd Ljubljana. Seveda je treba ob tem omeniti, da ostaja Jošt Ložar še naprej neporažen, tudi tokrat pa ni prepustil niti enega samega mota. "Dober občutek je znova dirkati po dolgem času. Ker smo imeli tako dolg presledek med dirkami nisem bil povsem prepričan kje sem, zdaj pa sem dobil potrditev, da sem samo še napredoval," je bil zadovoljen Ložar.

Foto: Grega Stopar

Prizorišče ob Linhartovi cesti so vsi zapustili zadovoljni - zmagovalci z novimi uspehi in bogatimi nagradami, tekmovalci in klubi z dobro potešitvijo dirkaških ambicij ter nenazadnje tudi organizatorji, saj je dirka minila brez poškodb, glas o BMX parku in Ljubljani pa se širi po Evropi.

Preberite še: