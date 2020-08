Colbrelliju druga etapa La Route d'Occitanie

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnika Kolumbijec Egan Bernal in Britanec Chris Froome, aktualni in nekdanji večkratni zmagovalec Toura, sta tudi tokrat prišla v cilj v glavnini, Bernal v ospredju (12. mesto), Froome pa v ozadju.

🏁 Et c'est une victoire de @sonnycolbrelli (@BahrainMcLaren) sur cette deuxième étape Carcassonne - Cap' Découverte ! #RDO2020 pic.twitter.com/Q5Bm7mvzgC — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 2, 2020

V skupnem seštevku vodi Bryan Coquard, Colbrelli na drugem mestu zaostaja dve, Italijan Elia Vivinani na tretjem pa deset sekund. Bernal je z zaostankom 16 sekund na 12. mestu.

Zmagovalec štiridnevne dirke, na kateri ni bilo slovenskih tekmovalcev, bo bržkone znan v ponedeljkovi tretji etapi, ki bo vsebovala tri zahtevne vzpone, končala se bo z vzponom na prelaz Beyrede.

Zanimivo bo videti, v kakšni formi so na klancih favoriti, z Bernalom in Froomom naj bi se borili Francoz Thibaut Pinot, Kolumbijec Miguel Angel Lopez, Avstralec Richie Porte, Nizozemec Bauke Mollema in najbrž še kdo od manj znanih tekmovalcev.

