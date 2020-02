Nairo Quintana kazal mišice na jugu Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijec Nairo Quintana je zmagovalec 52. kolesarske dirke Tour des Alpes Maritimes v južni Franciji. Kolesar ekipe Arkea Samsic, nekdanji zmagovalec Gira in Vuelte, si je v treh zahtevnih etapah nabral 40 sekund prednosti pred Francozom Romainom Bardetom, tretje mesto je zasedel Avstralec Richie Porte.

Quintana, ki se je veselil 43. zmage v karieri in četrte letošnje (na dirkah v južni Franciji kaže odlično pripravljenost), je dobil drugo etapo, v preostalih dveh - vse so bile gorske - sta se zmage veselila Francoza Anthony Perez in Julien Bernard.

Sixième victoire pour notre équipe avec le classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var pour Nairo Quintana bien soutenu et épaulé par ses coéquipiers.#Tousensemble@bettiniphoto pic.twitter.com/UsT7gtfOAe — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) February 23, 2020

Slovenskih predstavnikov na dirki ni bilo.

