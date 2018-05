Na Zoncolanu sta se udarila Froome in Yates

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cilj 14. etape letošnje kolesarske dirke po Italiji je bil na vrhu epskega vzpona na 1.730 metrov visoki Monte Zoncolan. Zmagal je Britanec Chris Froome (Sky), a je ciljno črto prečkal pičlih šest sekund pred vodilnim kolesarjem Gira, rojakom Simonom Yatesom (Mitchelton-Scott). Triindvajset sekund za zmagovalcem je zaostal Italijan Domenico Pozziovivo, moštveni kolega Mateja Mohoriča in Domna Novaka pri Bahrain Meridi.

Giro d'Italia, allo Zoncolan è strepitoso Froome ma Yates c'è - https://t.co/zwzQ9YN6l2 pic.twitter.com/AVj5wbF0tS — ITASportPress (@ItaSportPress) May 19, 2018

Branilec lanske zmage na rožnati pentlji, Nizozemec Tom Dumolin (Sunweb) je danes na petem mestu pridelal še 31 sekund zaostanka za Yatesom, četrti je bil danes Kolumpijec Miguel Angel Lopez (Astana).

Yates ima v skupnem seštevku zdaj minuto in 24 sekund prednosti pred Dumolinom, tretji je Pozzovivo (+ 1:37), četrti Francoz Thibaut Pinot (FDJ) z minuto in 46 sekundami zaostanka, na peto mesto pa se je prebil Froome, a ima za rožnato majico tri minute in 10 sekund zaostanka.

Na 181 km dolgi gorski preizkušnji med krajema San Vito in Zoncolan se je od treh slovenskih kolesarjev najbolj izkazal Jan Polanc (UAE Emirates), ki je zasedel 36. mesto (+6:18), Matej Mohorič (Bahrain-Merida) pa je etapo končal na 51. mestu (+11:37).

V nedeljo bo na sporedu 176 km dolga preizkušnja med krajema Tolmezzo in Sappada.