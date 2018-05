Hat-trick Vivianija, Yates zadržal rožnato majico

Italijan Elia Viviani (Quick-Step) je zmagovalec današnje 13. etape na kolesarski dirki po Italiji. Drugo mesto je na 180 km dolgi preizkušnji med krajema Ferrara in Nervesa della Battaglia zasedel Irec Sam Bennett, tretje pa Nizozemec Danny van Poppel. Rožnato majico vodilnega je zadržal Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Kolesarsko karavano na italijanski pentlji je pred izjemno zahtevnimi preizkušnjami - prva bo na sporedu že v soboto, ko jo čaka vzpon na Zoncolan - danes čakala pretežno ravninska etapa, ki je le v zadnjih kilometrih imela nekaj krajših, a ne preveč zahtevnih vzponov. Glavnina - v njej so bili vsi najbolj ambiciozni tekmovalci na Giru, vključno s trenutnim nosilcem najbolj prestižne rožnate majice Yatesom - je vseskozi imela nadzor nad tekmeci na današnji ne preveč zahtevni trasi, dobrih šest kilometrov pred ciljem pa je ujela tudi peterico pogumnih ubežnikov.

Ekipe so v sklepnih trenutkih dirke začele pripravljati teren za svoje sprinterske specialiste, najbolj pa se je timsko delo obrestovalo belgijskemu moštvu Quick-Step. Dober kilometer pred koncem etape je z vsemi močmi napadel eden od tekmovalcev moštva Wilier Triestina, a ga je glavnina 300 metrov pred ciljem ujela, v samem finišu pa je imel največ "dinamita" v svojih nogah 29-letni Viviani, ki je dosegel svojo tretjo etapno zmago na Giru.

"V športu in življenju ni nikoli lahko"

"Občutek po etapni zmagi je naravnost čudovit. Zadnji dnevi so bili težki tako zame kot za mojo ekipo, današnja etapna zmaga pa je tisto, kar smo potrebovali v našem moštvu," je dejal junak današnje preizkušnje Viviani in dodal: "V športu in življenju ni nikoli lahko. Lahko zmagate ali izgubite, imate dobre in slabe trenutke v svoji karieri, sanjate o velikih zmagah ... V tem trenutku je rdeča majica, ki je namenjena najboljšemu tekmovalcu po točkah, v naših rokah, na naslednjih etapah pa bomo naredili vse, da jo tudi obdržimo."

Kje si bili Slovenci?

Na eni najbolj slovitih cestnih kolesarskih dirk na svetu nastopajo trije slovenski kolesarji, na današnji etapi pa se je najbolj izkazal Jan Polanc (UAE Emirates), ki je zasedel 16. mesto. Matej Mohorič (Bahrain Merida) je preizkušnjo končal na 32. mestu, njegov klubski sotekmovalec Domen Novak pa na 152. mestu. V skupni razvrstitvi je Mohorič (+26:33) na 32., Polanc (+27:32) na 33., Domen Novak (+2:18:34) pa na 151 mestu.

V soboto bo na sporedu izjemno naporna 181 km dolga gorska preizkušnja med krajema San Vito in Zoncolan.