Na Nizozemskem se je danes začelo kolesarsko evropsko prvenstvo

V Alkmaarju na Nizozemskem se je danes s kronometrom za mladinke in mladince ter premierno mešano štafeto začelo kolesarsko evropsko prvenstvo. Slovenske barve so prvi dan zastopali štirje mladinci, ki so zasedli mesta v drugi polovici uvrščenih.

Naslov evropske prvakinje med mladinkami je osvojila Nizozemka Shirin Van Anrooij, slovenski predstavnici sta zasedli mesta proti koncu razpredelnice 44 tekmovalk. Nika Jančič je z zaostankom skoraj treh minut in pol zasedla 30. mesto, Ana Ahačič pa je bila 40., za zmagovalko je zaostala nekaj več kot pet minut.

Pri mladincih pa je zmagal Italijan Andrea Piccolo, Slovenca Gal Glivar in Blaž Avbelj sta z več kot dve minutnim zaostankom zasedal 41. oziroma 44. mesto med 59 kolesarji.

Premierno so organizatorji izpeljali mešano štafeto, ki jo je Mednarodna kolesarska zveza potrdila med lanskim svetovnim prvenstvom v Innnsbrucku. Štafeta je zamenjala kronometer ekip, prva zmagovalci v konkurenci osmih ekip pa so postali Nizozemci v postavi Floortje Mackaij, Riejanne Markus, Amy Pieters, Koen Bouwman, Bauke Mollema in Ramon Sinkeldam. Slovenci v štafeti niso nastopili.

