Na EP v ciklokrosu zmagi za Iserbyta in Alvaradovo

V moški konkurenci na startu ni bilo niti v zadnjih letih prevladujočih, Nizozemca Mathieuja van der Poela in Belgijca Wouta Van Aerta. V njuni odsotsnoti je slavil 23-letni Iserbyt pred rojakom Michaelom Vanthourenhoutom (+ 0:16) in Nizozemcem Larsom van der Haarom (+ 0:22).

#EuroCross20

📽️ Ely Iserbyt 🇧🇪 is the new Men Elite European Champion.

Re-live the best actions of the race pic.twitter.com/5uKO451UsV