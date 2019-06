Na BMX vročici danska zmaga in uspeh mladih Slovencev

Na dvodnevni kolesarski prireditvi v BMX parku v Ljubljani se je zmage v najmočnejši konkurenci razveselil Danec Jimmi Therkelsen, domači tekmovalci pa so bili zadovoljni predvsem z dobrimi nastopi v pokalu Alpe Adria in z množično udeležbo na prireditvi.

V soboto in nedeljo je bila proga za BMX v Savskem naselju zasedena s kolesarji BMX, ki so prvi dan dirkali za točke regijskega pokala Alpe Adria, drugi dan pa za točke Mednarodne kolesarske zveze Uci in hkrati zbirali točke za kvalifikacijsko lestvico za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Na tekmovanju je v v dveh dneh nastopilo 112 tekmovalk in tekmovalcev iz Avstrije, Avstralije, Danske, Italije, Nemčije, Madžarske in Slovenije.

Foto: Klemen Humar

Sobotno dirko za regijski pokal Alpe Adria BMX je v najmočnejši moški kategoriji 17+ dobil nemški državni prvak Jonas Ballbach, domač uspeh sta s petim in šestim mestom dosegla Tilen Frank (BSX Racing Team) in Jure Gorše (Rajd Ljubljana).

Današnja dirka s statusom krovne zveze Uci C1 pa je pritegnila še močnejšo mednarodno konkurenco, od sobotne pa se je razlikovala tudi v kategorijah in nagradi - poleg denarnih so bile cilj najboljših točke, ki jim lahko pomagajo na poti do olimpijskih iger.

Foto: Klemen Humar

V izenačenem moškem finalu so se udarili reprezentanti Italije, Nemčije in Danske, v napetem boju je slavil Danec Jimmi Therkelsen. "Vzdušje je super in proga je dobra. Zagotovo je bil zame to dober dan. Seveda bi rad šel na olimpijske igre, vendar je pot do avgusta prihodnje leto še dolga," je dejal zmagovalec. Drugo mesto je osvojil Italijan Michele Tomizioli, po padcu nemških tekmovalcev pa se je na tretjo mesto prebil Italijan Mattio Furlan.

Med mladinci po kategoriji Uci je slavil Italijan Federico De Vecchi.

Foto: Klemen Humar

Slovenija nima tekmovalcev v članski kategoriji po klasifikaciji Uci, tako da so se najboljši pomerili v skupini 17+, novo zmago je dosegel Tilen Frank. Slovenski tekmovalci pa so najbolj izstopali v mladinskih kategorijah, kjer so zmagovali in se kljub močni mednarodni konkurenci uvrščali na sam vrh.

