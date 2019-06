Konec tedna v Savskem naselju BMX-spektakel, kot ga še ni bilo

BMX - na olimpijskih igrah s kar dvema disciplinama

Dirkanje s kolesi BMX je šport, ki je nastal na opuščenih progah za motokros, predvsem po zaslugi ZDA pa je postal svetovni fenomen in eno glavnih gibanj akcijskih športov. Je olimpijski šport s kar dvema disciplinama - dirka in od Tokia 2020 še prosti slog.

V Mariboru so progo BMX zgradili leta 1987 in na istem mestu je eden od epicentrov tega športa še danes. Ljubljana je morala počakati nekaj let ter v začetku devetdesetih dobila progo na križišču Linhartove ceste in Stolpniške ulice.

Navdušenci so zgradili za svoj čas odlično progo in organizirali tudi mednarodna tekmovanja, točne podatke o tistem obdobju pa je zelo težko poiskati. Verjetno se marsikaj skriva v arhivu Toneta Stojka, ki je v svoj objektiv ujel največ zgodovine BMX-dirkanja v naši državi. Njegov sin Simon Stojko Falk pa je bil kar trikrat svetovni prvak (in še trikrat podprvak) v disciplini flatland.

Zanimanje za BMX je v poznih devetdesetih letih upadlo, proga ob Linhartovi je bila vedno bolj zapuščena. "Bilo je več poskusov obnove, a vedno je zmanjkalo volje," so v pregledu proge BMX v "Savcu" zapisali v KD Rajd, ki je progo začelo upravljati leta 2006. Do danes so progo počasi, a temeljito obnovili in BMX Park Ljubljana omogoča izvedbo tekmovanj pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze.

Nastop na dirki je že potrdil Italijan Mattia Furlan, ki je v Ljubljani zmagal na lanski nedeljski dirki, v sezoni 2017 pa je dosegel dvojno zmago. Organizatorji pričakujejo še več tekmovalcev iz Italije, Avstrije in Madžarske.

Slovenski tekmovalci bodo po pričakovanjih močnejši v mladinskih kategorijah, v članski pa bo najboljšim tujcem štrene mešal Tilen Frank.

Sicer pa je Sloveniji nedavno zmago v svetovnem pokalu v disciplini BMX prosti slog priboril mladi Jaka Remec, ki velja za enega najobetavnejših tekmovalcev.