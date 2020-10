Nekdanji policist Eddy Lissens je na včerajšnji kolesarski Dirki po Flandiji, ki velja za eno najbolj cenjenih enodnevnih kolesarskih dirk, opravljal vlogo sodnika na motorju. Njegovo ime bi bilo za širšo javnost še danes popolna neznanka, če na dirki približno 35 kilometrov pred ciljem ne bi prišlo do nenavadne nesreče.

I'm sorry for Alaphilippe but I wouldn't blame the moto driver for his crash. Of course, I'm sure Lefevere will sue him. #RVV20 https://t.co/XI4nbbA6gS — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 18, 2020

Medtem ko je Lissens na motorju počasi zaviral in se ustavil na desnem robu cestišča, je vanj trčil Francoz Julian Alaphilippe, aktualni svetovni prvak, ki je s poznejšim zmagovalcem Nizozemcem Mathieujem van der Poelom in Belgijcem Woutom Van Aertom tvoril takratno ubežno trojico.

Alaphilippe je ob stiku z motoristom grdo padel in odstopil. Že iz njegovih krikov med valjanjem po asfaltu je bilo razbrati, da je v hudih bolečina. Iz njegove ekipe so pozneje sporočili, da si je zlomil dve dlančni kosti na desni roki in da ga že danes čaka operacija.

We have an update on the condition of @alafpolak1, to whom we wish a speedy recovery after his #RVV20 crash: https://t.co/M9mLz6yW6N

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/aUfkiBuFRJ — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 18, 2020

"Bi morali tudi mi izbrati levo stran ceste?"

Lissens je po dirki svoj pogled na dogajanje pojasnil za belgijski medij Het Laatste Nieuws. Kot je dejal, se je skupaj s tehnično ekipo Shimana na motorju odločil, da se pomakne za ubežno trojico, ki si je v tistem trenutku pred zasledovalci pridelala 20 sekund prednosti.

"Motorist s televizijsko kamero se je ustavil na levi strani ceste, mi pa smo izbrali desno. Ali bi tudi mi morali izbrati levo? Kdorkoli trdi podobno, še nikoli ni vozil na kolesarski dirki," trdi nesrečni sodnik.

Očitno je med njimi tudi šef Alaphilippove ekipe Deceuninck-QuickStep, vedno odločni in brez dlake na jeziku Patrick Lefevere, ki je v pogovoru za Sportzo dejal, da motoristi niso imeli kaj početi na desni strani ceste, ampak bi se morali ustaviti na levi strani, saj je cesta v tistem delu zavijala v desno, kar je pomenilo, da bodo kolesarji v iskanju najkrajše možne poti vozili po skrajnem desnem robu cestišča.

What a shot. Hope Alaphilippe will feel better soon. https://t.co/6xyHgoGJrF — José Been (@TourDeJose) October 18, 2020

"Nisem storil ničesar neobičajnega," pa se zagovarja belgijski sodnik. "Take stvari se na dirki zgodijo stokrat. Šlo je zgolj za nesrečen splet okoliščin," je prepričan 64-letnik iz kraja Leuven blizu Bruslja, ki se zaradi nesrečnega pripetljaja počuti grozno. "To počnem že 20 let in nikoli se mi še ni zgodilo kaj takega," je dejal.

Po poročanju kolesarskega portala Cyclingnews je iz posnetka dirke razvidno, da je Alaphilippe tik pred trčenjem v motor rahlo dvignil svojo levo roko z namenom, da bi se pogovarjal z ekipo preko radijskih zvez, kar pomeni, da se je z glavo verjeto nagnil na levo, pri tem pa spregledal reakciji konkurentov van Aerta (Jumbo-Visma) in van der Poela (Alpecin-Fenix), ki sta se s hitrim odzivom uspešno izognila motorju, ki je zaviral.

X-rays showed fractures of the metacarpal 2 and 4 on Julian Alaphilippe’s right hand. He will be operated Monday morning. #RVV pic.twitter.com/BcpRT5mPmd — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) October 18, 2020

"Videl sem, da se je Alaphilippe pogovarjal po mikrofonu in da se mi ni več mogel izogniti," je pripovedoval Lissens. "Zelo mi je žal zaradi Alaphilippa. Njegova poškodba je huda, poleg tega je res imel priložnost za zmago na Dirki po Flandriji in to me je zelo prizadelo," je priznal sodnik, ki je bil po nesreči prek družbenih omrežij deležen številnih kritik.

"To me je zelo prizadelo. Počutim se krivega, tudi če ne morem ničesar storiti glede tega," je dejal Lissens, ki se je opravičil tako Alaphilippu kot športnemu direktorju njegove ekipe.