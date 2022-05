Mojster šprinta se po devetih letih vrača na Giro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish je na Touru v karieri zbral 34 etapnih zmag, s čimer je izenačen z belgijsko legendo Eddyjem Merckxom. Ekipa Quick-Stepa se bo na Touru osredotočila na etapne zmage z Nizozemcem Fabiom Jakobsenom.

"Mark je naš adut za ravninske etape v Italiji," je dejal športni direktor Davide Bramati. "Lahko bo računal na številčno pomoč svojih klubskih kolegov, ki ga bodo varovali in mu pomagali v zahtevnih in nepredvidljivih sprintih," je še dodal italijanski funkcionar.

Cavendishev zadnji nastop na Giru - 21. etapa 2013. In seveda jo je v šprintu dobil. Foto: Reuters Cavendish je doslej na Giru slavil 15 etapnih zmag, rekord pa drži domači as Mario Cipollini s kar 42. Izkušeni Britanec bo na italijanski pentlji tekmoval s številnimi odličnimi šprinterji, med njimi sta tudi Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Francoz Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Boj za rožnato majico se bo začel v petek v Budimpešti, prva etapa pa se bo končala v Visegradu. Ob koncu dirke bo v 19. etapi (27. maj.) karavana za dobrih 37 km zavila tudi v Slovenijo.