Mohorič po devetem mestu v kronometru v skupnem seštevku drugi

Predzadnja etapa v Katovicah je sicer pripadla Francozu Remiju Cavagni. Član Deceuninck-Quick-Stepa je 19,1 km dolgo preizkušnjo prevozil v času 22:10 minute in slavil osmo zmago v karieri. Almeida je zaostal 13 sekund, na tretjem mestu pa je končal domačin Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) s 16 sekundami zaostanka.

Danes je Mohorič, sicer državni prvak na cestni dirki, startal kot predzadnji in po osmih kilometrih za zmagovalcem etape zaostajal 19 sekund. Almeida je bil le dobri dve sekundi hitrejši, še sekundo boljši pa je bil do danes skupno tretji Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Szampan dla zwycięzcy 6-go etapu Tour de Pologne w Katowicach! 🍾 @remicav @deceuninck_qst



Champagne for the winner of the stage 6 of the Tour de Pologne in Katowice! @remicav @deceuninck_qst 🍾 pic.twitter.com/GsCe2gv1KV