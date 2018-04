Mohorič in Novak Italijanu pomagala do etapne zmage, dirka Belorusu

Dirka po Hrvaški, 6. etapa

S šesto etapo med Samoborom in Zagrebom se je končala četrta kolesarska dirka po Hrvaški. Zadnjo preizkušnjo je po 153,6 kilometra dobil Italijan Paolo Simion. Do sedmega mesta je prišel Matej Mohorič. Končni zmagovalec je postal Belorus Kanstancin Sivcov iz ekipe Bahrain-Merida.

Sivcov si je majico vodilnega prikolesaril v tretji etapi, ki se je končala z dolgim vzponom na Biokovo. V naslednjih treh dneh je prednost osmih sekund pred Nizozemcem Pietrom Weeningom brez večjih težav ubranil. Do skupne zmage sta mu pomagala tudi dva Slovenca Matej Mohorič in Domen Novak.

Petintridesetletni Belorus je postal še četrti različni kolesar s skupno zmago na hrvaški pentlji, pred njim so zmagali Poljak Maciej Paterski, Hrvat Matija Kvasina in Italijan Vincenzo Nibali. Bahrain-Merida je slavila drugo zaporedno skupno zmago.

Simion in njegov kolega iz ekipe Bardiani Mirco Maestri sta se za napad odločila na ulicah Zagreba in zdržala do cilja. Simion je na koncu imel več moči od Maestrija. Mohorič je na sedmem mestu kot najboljši Slovenec zaostal 28 sekund.

Na četrtem mestu skupno je končal Hrvat v dresu novomeške Adrie Mobil Radoslav Rogina. Najboljši Slovenec v generalni razvrstitvi je bil Domen Novak na desetem mestu.