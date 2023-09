Mladi kolesarji sedmi na mešani ekipni tekmi

Prvenstvo so začeli v sredo s preizkušnjami v kronometru, kjer je najboljšo slovensko uvrstitev dosegla Eugenia Bujak z osmimi mestom. V četrtek so izvedli mešani ekipni tekmi. V elitni konkurenci - ekipe so sestavljali po trije kolesarji in kolesarke - je slavila Francija v postavi Audrey Cordon-Ragot, Cedrine Kerbaol, Juliette Labous, Benjamin Thomas, Bruno Armirail in Remi Cavagna. Italija je zaostala le štiri sekunde, tretja je bila Nemčija (+0:23), ki je za sekundo ugnala gostitelje Nizozemce.

Evropski prvaki v konkurenci do 23 let so na trasi v okolici Emmenna, dolgi 38 km, postali Italijani Luca Giaimi, Andrea Bessega, Federica Venturelli, Alice Toniolli, Andrea Montagner in Eleonora La Bella. Drugo mesto je s 26 sekundami zaostanka pripadlo Nemčiji, tretje pa Franciji, ki je zaostala 35 sekund. Slovenijo so zastopali Sara Pestotnik, Ema Podberšič, Neža Zupanič, Jaka Marolt, Anže Ravbar in Erazem Valjavec. Zasedli so sedmo mesto, za zmagovalno ekipo so zaostali minuto in 41 sekund.

V petek se bodo na EP začele cestne dirke, najprej bosta na sporedu preizkušnji mlajših članic in mlajših članov.