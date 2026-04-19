Mihael Štajnar BiH

Dirka po Bosni in Hercegovini

Mihael Štajnar dobil prvo dirko po BiH

Mihael Štajnar | Mihael Štajnar je zmagovalec dirke po BiH. | Foto Mario Stiehl

Foto: Mario Stiehl

Slovenec Mihael Štajnar je zmagovalec prve kolesarske dirke po Bosni in Hercegovini. Član ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana je trietapno preizkušnjo končal z dvema sekundama pred Poljakom Jakubom Kaczmarekom, skupno tretji pa je bil s petimi sekundami zaostanka Nizozemec Lars Quaedvlieg.

V prvi etapi dirke po BiH so kolesarji prevozili 139,4 km med Sarajevom in Mostarjem, etapo je odločil sprint, Štajnar jo je končal kot deveti.

Petindvajsetletni Slovenec je majhno razliko pred konkurenco naredil v drugi etapi med Mostarjem in Ljubuškim, ko je po 121,1 km ugnal Kaczmareka in Quaedvliega, danes pa je med Ljubuškim in Neumom po 118,6 km zadržal majhno prednost. Etapo je tudi tokrat odločil sprint, Štajnar pa je bil 15.

V skupnem seštevku sta dirko med prvo trideseterico končala še dva Slovenca, in sicer Matic Žumer (ARBÖ Kärnten Sport Feld am See) na 20. in Nejc Čenčič (CCN Metalac) na 24. mestu. Oba sta za Štajnarjem zaostala za 28 sekund.

