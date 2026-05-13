Vse je strah: Trumpov klan prihaja na Balkan

Balkan, zlasti območje zahodnega Balkana (gre za tiste balkanske države, ki še niso del EU), je mehki trebuh Evrope. To skuša izkoristiti Trumpova administracija, da bi čim bolj oslabila EU. Geopolitični interesi Washingtona na Balkanu pa se obenem prepletajo s poslovnimi interesi t. i. Trumpovega klana.

"Težko je ločiti med ameriškimi nacionalnimi interesi in pohlepom Trumpovega klana. Toda dejstvo, da je ta pohlep tako uspešen, je povezano tudi s preprostim odzivom mnogih akterjev: strahom. Nedavni primer iz BiH to ponazarja," na družbenem omrežju X piše dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) iz jugovzhodne Evrope Michael Martens.

Sporni zakon, ki trešči kot strela z jasnega

Martens, ta o tej temi piše tudi v članku z naslovom naslov Strah pred Trumpovim klanom v FAZ, najprej spomni, da je februarja in marca letos v parlamentarni postopek v BiH vstopil predlog nove zakonske ureditve, ki je bil v rekordnem času odobren. Krši vse evropske standarde dobrega upravljanja, čeprav se na prvi pogled zadeva morda zdi neškodljiva.

"Zakon naj bi ustvaril pravno podlago za gradnjo plinovoda iz Hrvaške v Bosno. Če (veliki če) verjamemo v plin kot vir energije prihodnosti, bi bilo to dobro za diverzifikacijo energetske odvisnosti Bosne. Vendar pa je tukaj presenetljivo nekaj drugega," poudarja Martens.

Skrivnostno ameriško podjetje

Bosanski zakon ne navaja le projekta, temveč tudi podjetje, ki naj bi prejelo pogodbo. Gre za podjetje AAFS Infrastructure and Energy LLC iz ZDA, do nedavnega neznano celo mnogim poznavalcem industrije.

Parlament Federacije BiH v Sarajevu (na fotografiji) je letos sprejel dopolnila k zakonu o gradnji plinovoda med Hrvaško in BiH. Zakon je bilo dopolnjen tako, da je zdaj celo navedeno, katero podjetje bo gradilo plinovod, ki bo BiH oskrbovalo z ameriškim plinom. Ta bo prihajal na terminal za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krku. Podjetje, izrecno navedeno v dopolnjenem zakonu, je podjetje AAFS, ki naj bi bilo povezano z družino Trump. Foto: Guliverimage

Že samo to, da se ime podjetja za infrastrukturni projekt vpiše neposredno v zakon, je nenavadno, saj bi se ti projekti morali dodeliti šele po konkurenčnih razpisih, vendar se je sum še povečal, ko je postalo znano, kdo stoji za AAFS.

Je podjetje AAFS del Trumpovega klana?

Januarja letos je John Ginkel, odpravnik poslov na ameriškem veleposlaništvu v Bosni, v Sarajevu na pogovore o dogovoru sprejel izvršnega direktorja AAFS Josepha Flynna in njegovega namestnika Jesseja Binnalla.

Binnall je ameriški odvetnik, ki je prej delal za Donalda Trumpa. Flynn je brat Michaela Flynna, Trumpovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost. Glede na te in druge povezave je razumljivo, da se je v Bosni pojavil sum. "Ali je AAFS le nekakšna slamnata družba za interese Trumpovega klana in njegovega spremstva? Ali so ZDA prek svojega veleposlaništva v Sarajevu pritiskale na akterje v Bosni, da bi sprejeli zakon, prilagojen poslovnim interesom AAFS?"

Presenetljivi obisk Donalda Trumpa mlajšega v BiH

Dejstvo, da je Donald Trump mlajši aprila prišel v BiH, da bi se udeležil konference vlagateljev, je ta vprašanja še dodatno podžgalo. Zakaj se predsednikov najstarejši sin nenadoma zanima za BiH? Toda zadeva je občutljiva tudi iz drugega razloga.

Aprila letos je nepričakovano in na prvi pogled presenetljivo Republiko Srbsko obiskal Donald Trump mlajši, ki je v Banjaluki med drugim grajal Evropsko unijo. Trumpa mlajšega naj bi v Banjaluko povabil Igor Dodik, sin voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika. Je bil obisk povezan tudi s plinovodom? Foto: Guliverimage

Mnogi strokovnjaki pravijo, da ameriški načrti kršijo bosansko ustavo. Na bosanski strani predlagana trasa plinovoda na mnogih mestih poteka čez državna zemljišča. Vendar pa vprašanje državne lastnine v Bosni ostaja nerešeno, saj med različnimi akterji še vedno poteka spor.

Kaj bo storil Visoki predstavnik za BiH

Načrt za plinovod bi tako lahko pomenil razlastitev države. Kot piše Martens, bi Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt na podlagi svojih izrednih pooblastil lahko (nekateri pravijo: moral) zakon razglasiti za ničen, dokler ne bodo našli rešitve.

Martens je o zadevi pisal, še preden je Nemec Schmidt 11. maja napovedal svoj odstop z mesta Visokega predstavnika v BiH (na položaju bo do imenovanja svojega naslednika). V ozadju Schmidtovega odstopa naj bi bil pritisk Washingtona.

Visoki predstavniki v preteklosti razveljavljali sporne zakone

Kot piše Martens, so Schmidt in njegovi predhodniki v desetletjih (položaj Visokega predstavnika v BiH je nastal na podlagi leta 1995 podpisanega Daytonskega sporazuma, op. p.) razveljavili številne protiustavne zakone. Aprila 2022 je Schmidt celo pisno opozoril potencialne vlagatelje, da glede na nerešen status vlaganje denarja v državno premoženje tvega izgubo vloženega kapitala.

Nemški politik iz vrst bavarske CSU Christian Schmidt, ki je Visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH postal leta 2021, je 11. maja napovedal svoj odhod z omenjenega položaja. Schmidt naj bi bil že dolga trn v peti Washingtonu. Je njegov odstop povezan tudi s spornim plinovodom? Foto: Guliverimage

Toda takrat si nihče ni predstavljal, da bi štiri leta pozneje tak vlagatelj lahko prišel iz najmočnejše države na svetu in iz podjetja, ki je povezano z njenim nepredvidljivim predsednikom Donaldom Trumpom, pojasnjuje Martens.

Bosansko vprašanje za Nemca Schmidta

Srđan Blagovčanin, strokovnjak za boj proti korupciji v bosanski pisarni Transparency International, na splošno zavrača Urad visokega predstavnika zaradi njegovih obsežnih, demokratično nelegitimnih pooblastil. Vendar ima vprašanje.

"Obstaja sum, da zakon o naftovodu v trenutni obliki ni bil sprejet v interesu bosanske javnosti in v skladu s pravnim okvirom, temveč služi le zasebnemu interesu podjetja z močnimi političnimi povezavami v ZDA."

Ali sporni zakon krši Daytonski sporazum?

"Predvsem pa ne upošteva bosanske državne lastnine in s tem krši Daytonski mirovni sporazum (ki je leta 1995 končal bosansko vojno). Kdaj, če ne zdaj, je trenutek, da Visoki predstavnik posreduje in ta zakon razglasi za neveljavnega?"

Januarja letos je John Ginkel, odpravnik poslov na ameriškem veleposlaništvu v Bosni, v Sarajevu na pogovore o dogovoru sprejel izvršnega direktorja AAFS Josepha Flynna in njegovega namestnika Jesseja Binnalla. Ginkel naj bi pritiskal na bosensko-hercegovske politike, da so sprejeli sporno zakonodajo. Na fotografiji: ameriško veleposlaništvo v Sarajevu. Foto: Guliverimage

Blagovčanin tudi meni: "Moj vtis je, da se nihče v Bosni ni pripravljen upreti ZDA. EU se je odzvala zelo pozno, z mlačnim protestnim pismom bosanskim politikom. Toda tudi lokalni politiki se bojijo konflikta z Američani."

Je Bosance strah ameriških sankcij?

Martens pojasnjuje: Ko v Sarajevu povprašate o tem primeru, se pogosto pojavi beseda strah. Neki vir poroča, da je predstavnik večje politične stranke v Sarajevu dejal: "Pod nobenim pogojem ne bomo nasprotovali Washingtonu." Bojijo se morebitnih ameriških sankcij.

Zdi se, da strah obstaja celo med Američani. Dobro obveščeni vir za Ginkla, vršilca dolžnosti vodje ameriškega veleposlaništva v Sarajevu, ki energično spodbuja projekt plinovoda, trdi, da je profesionalni diplomat z veliko izkušnjami, ne pa pripadnik protrumpovskega gibanja MAGA. A Ginkel naj bi se bal, da bi lahko tudi on končal na seznamu za odstrel v Washingtonu, če ne bo rešil vprašanja plinovoda. Zato pritiska na bosensko-hercegovske politike.

Schmidtov nejasni odgovor Martensu

Martens je poslal vprašanje Schmidtu, ali bo preklical zakon. Dobil je nejasen odgovor, iz katerega ni razvidno, ali bo Schmidt na koncu posredoval in preklical zakon.

Trumpov klan, če ga tako imenujemo, je poslovno zelo povezan z Balkanom, zlasti s tistimi balkanskimi državami, ki niso članice EU. Če Donald Trump mlajši obiskuje Republiko Srbsko, je imel Trumpov zet Jared Kushner nepremičninske načrte v Beogradu. Kushner, ki je poročen z Ivanko Trump, je kupil tudi albanski otok Sazan za okoli 1,4 milijarde evrov. Jared in Ivanka želita otok spremeniti v luksuzni turistični resort. Foto: Guliverimage

Martens piše, da bi bil Schmidtov preklic spornega zakona zanj politični samomor. "ZDA, ki tako ali tako želijo Schmidta pregnati s funkcije, bi verjetno vložile svojo moč v njegovo takojšnjo odstranitev," trdi nemški novinar. Kot že omenjeno, je to Martens pisal pred napovedjo Schmidtovega odstopa.

Bo sporni zakon romal na ustavno sodišče?

"Torej, če Schmidt razglasi zakon za ničen, ga bodo ZDA izrinile. Če tega ne stori, ga bodo nekateri obtožili, da ni bil uspešen kot 'varuh Daytona' in da je Bosno pustil na cedilu. Vendar bi imeli Bosanci tudi možnost, da to vprašanje rešijo brez njega."

Domači politiki bi lahko zakon o plinovodu prenesli na ustavno sodišče, ki bi razsodilo, ali je zakon v skladu z ustavo. "Toda kdo si bo drznil iti proti ZDA in maščevalnemu malčku (mišljen je Trump, op. p.) na njihovem vrhu?" se sprašuje Martens.