Žiga Lin Hočevar v Pragi še drugič tik pod stopničkami

Mladi slovenski slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar je na drugi postaji svetovnega pokala še drugi dan zapovrstjo zasedel četrto mesto. Potem ko je bil tik za stopničkami v kanuju, mu je enak dosežek uspel še v izločilnih bojih kajakaškega krosa. S četrtim mestom je zadržal vodstvo v seštevku discipline, v kateri je v Tacnu zmagal.

Hočevar je v dopoldanski posamični preizkušnji zasedel šesto mesto, nato pa vse do finala izločilnih bojev kazal izvrstne predstave. V osmini finala in četrtfinalu je zmagal v svoji skupini, v polfinalu pa zaostal le za Čehom Jakubom Krejčijem, ki je nato zmagal tudi v finalu.

Slovenec v zaključnem obračunu najboljših štirih za razliko od prejšnjih bojev ni najbolje startal, nato pa ga je Francoz Mathorin Madore v boju pri bojah izrinil tudi s tretjega mesta. Hočevar mu je to poskusil v nadaljevanju vrniti, a mu to ni uspelo.

Gostitelji so zabeležili dvojno zmago, za Krejčijem, ki si je v Pragi v treh dneh priboril svoji prvi dve zmagi v svetovnem pokalu, se je uvrstil veteran Vit Prindiš. V izločilne boje se je s 16. časom uvrstil tudi drugi slovenski predstavnik Jakob Šavli, ki pa je nato takoj izpadel, v svoji skupini osmine finala je bil zadnji.

Eva Alina Hočevar je obstala v osmini finala. Foto: Nina Jelenc

V posamični preizkušnji je izpadla Naja Pinterič, v finalne boje pa sta napredovali Eva Alina Hočevar s 13. in Lea Novak s 30. časom. Obe pa sta popoldanski nastop končali že v osmini finala, obe sta bili v svojih skupinah tretji.

Naslednja tekma svetovnega pokala, zadnja pred svetovnim prvenstvom v Oklahomi, bo konec naslednjega tedna v Augsburgu, kjer je Hočevar pred dvema letoma kot evropski prvak zabeležil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.