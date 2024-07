Maruša Tereza Šerkezi zmagala v Italiji

Šerkezijeva (reprezentanca Slovenije in KD Rajd Ljubljana) je v konkurenci 39 tekmovalk iz Italije, Avstrije, Irske, Španije, Češke, Nemčije, Albanije in Nizozemske za 37 sekund prehitela prvo zasledovalko, Italijanko Giado Martinoli (Scott Racing Team), ter za skoraj dve minuti tretjeuvrščeno, Avstrijko Antonio Grangl (reprezentanca Avstrije).

To je bila prva tekma najstnice v gorskem kolesarjenju po daljšem počitku, ki ga je prekinila z nastopom na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Trebnjem, kjer je v silovitem pobegu z mladinkama Meto Tancik (BTC City) in Evo Terpin (KD Rajd) postala državna prvakinja v cestnem kolesarstvu.

"Vroče, vročina, poletje ... XC junior class dirka v Alpago. Moj start je bil načrtovan, da spustim in potem lovim ter vidim, kje pridem naprej. Igra glave in trening psihe. Ko sem prvi krog čez okrepno cono peljala bolj na repu tekme, se je moj trener ustrašil in rekel, naj ne pretiravam. Potem sem počasi stopnjevala do prvega položaja in ga ohranjala. Kljub vročini sem se počutila dobro. Posebej sem zadovoljna s spusti, ker sem jih nadgradila in odpeljala dobro," je po zmagi dejala mlada kolesarka.

Prislužila si je novih 90 UCI-točk in s tem še utrdila prvo mesto na mednarodni lestvici UCI v disciplini olimpijski kros. V soboto je na tekmi med članicami nastopila in zmagala Tanja Žakelj, ki bo na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu v gorskem kolesarjenju zastopala barve Slovenije.

V nedeljo so se zvrstili še nastopi mlajših kategorij, kjer je v kategoriji U15 nastopila in zmagala Kamničanka Tajda Šoštarko (KD Calcit).