Maruša Tereza Šerkezi spet na stopničkah, Pidcock zmagovalec moške dirke

Mlada slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na mladinski preizkušnji svetovnega pokala v olimpijskem krosu v češkem Novem Mestu zasedla tretje mesto. Med članicami sta Vita Movrin in Tanja Žakelj v olimpijskem krosu zasedli 31. oziroma 40. mesto.

Dvakratna evropska mladinska prvakinja Maruša Tereza Šerkezi je današnjo dobro uro dolgo preizkušnjo končala 1:29 minute za zmagovalko Slovakinjo Viktorio Chladonovo. Drugo mesto je pripadlo Kanadčanki Rafaelle Carrier (+0:52).

"Resnično izjemno je stati na zmagovalnem odru ene najtežjih dirk na stari celini. Dejstvo, da sem kot majhna deklica sanjala o tej progi, občudovala vse kolesarke in navijala zanje, mi je vse skupaj še toliko bolj posebno in čarobno," je v sporočilu za javnost svoje ekipe dejala mlada slovenska kolesarka.

"Nekaj je rezultat, ampak veliko bolj mi bo v spominu ostala celotna tekma in vse dogajanje na njej. To tretje mesto pa resnično cenim, saj sem si ga morala dobesedno prigarati," je še dodala perspektivna Šerkezi. S tem je pridobila novih 60 točk za mednarodno lestvico in se utrdila na drugem mestu med skupno 483 tekmovalkami.

Pri mladincih je bil med petimi Slovenci najboljši Tine Terpin na 58. mestu.

Naši članici med 40., pri moških zmaga Pidcocka

V soboto so tekmovale članice, pri katerih je bila v olimpijskem krosu najboljša Francozinja Pauline Ferrand Prevot. Ta je bila za več kot minuto boljša od Američanke Haley Batten (+1:02) in Švicarke Alessandre Keller (+1:31).

Obe Slovenki v svetovnem pokalu sta končali med 30. in 40. mestom. Vita Movrin je zaostala 8:22 minute, Tanja Žakelj, ki je letos prvič nastopila v svetovnem pokalu, pa je ciljno črto prečkala 9:44 minute za zmagovalko.

V skupnem seštevku je Movrinova 39., Žakljeva pa 69. Vodilna je še naprej Batten.

Zvezdnik cestnega kolesarstva in olimpijski ter svetovni prvak Tom Pidcock je slavil na moški dirki elite. Foto: Guliverimage

Pri moških je danes prepričljivo slavil olimpijski in svetovni prvak Britanec Tom Pidcock. Zvezdnik cestnega kolesarstva je v Novem Mestu ugnal Švicarja Nina Schurterja, ki je zaostal 32 sekund. Tretji je bil še en Švicar Marcel Guerrini (+0:44).

Slovencev ni bilo na startu, kot tudi ne v petkovem kratkem krosu. Tam je bil v tesnem razpletu najboljši Francoz Victor Koretzky pred Američanom Christopherjem Blevinsom in Švicarjem Thomasom Litscherjem.

Tanja Žakelj je bila sicer prijavljena tudi za sprinterski kros, a nato ni nastopila. Slavila je Keller pred Ferrand Prevot in Batten.

Naslednja postaja svetovnega pokala v krosu bo italijanski Val di Sole med 14. in 16. junijem. Tam bodo tekmovali tudi predstavniki v spustu, ki bodo teden dni prej dejavni tudi v avstrijskem Leogangu.

