Pedersena ne bo na SP

Informacijo so potrdili tudi pri danski kolesarski zvezi. Med razlogi za njegovo odpoved pa so navedli, da bi bilo to zanj enostavno preveliko breme oziroma pretežko.

Pedersen je lani naslov prvaka osvojil na SP v Harrogatu v Veliki Britaniji na veliko lažji trasi, kot bo tista, ki bo kolesarje konec meseca čakala v Imoli.

"Trasa letošnjega svetovnega prvenstva je podobna enodnevnim klasikam po Ardenih, zato bo naš kapetan Jakob Fuglsang," je povedal selektor danske reprezentance Anders Lund.

Izkušeni 35-letni Fuglsang je lani slavil na dirki Liege-Bastogne-Liege, pred mesecem dni pa je bil tudi najhitrejši na dirki po Lombardiji.

Fuglsang bo v Imoli lahko računal na pomoč Michaela Valgrena, Magnusa Courta, Christopherja Juul-Jensena, Mikkela Honorea, Casperja Pedersena, Niklasa Ega in Jonasa Gregaarda.

Pedersen trenutno tekmuje na dirki po Franciji.

