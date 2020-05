Letošnja Vuelta brez dveh etap na Portugalskem

Organizatorji letošnje dirke po Španiji so v izjavi za javnost sporočili, da zaradi novega koronavirusa in zagotavljanja varnosti kolesarjev ter vseh vpletenih dve etapi ne bosta potekali po portugalskih cestah.

Organizatorji letošnje dirke po Španiji so v izjavi za javnost sporočili, da zaradi novega koronavirusa in zagotavljanja varnosti kolesarjev ter vseh vpletenih dve etapi ne bosta potekali po portugalskih cestah. Po predvidenem načrtu bi morali kolesarji iz Španije v 15. in 16. etapi zaviti na Portugalsko, a so tam tri občine to prepovedale.