Legendarna kolesa zdaj ceneje

Kolesarjenje je eden najbolj priljubljenih rekreativnih in profesionalnih športov, kolo je več kot samo športni rekvizit, je prevozno sredstvo, pripomoček za vrhunsko zabavo na prostem in nepozabne avanture. Omogoča nam svobodo gibanja, učenja in raziskovanja. S pravim kolesom in opremo lahko dosežete vse cilje in premagate vse ovire.

Raziskovanje brezpotij, pohajkovanje po mestnih ulicah, divjanje po urejenih progah in gozdnih stezah na kolesu so edinstvena doživetja. Če tudi na kolesu vedno iščete nekaj več, potem ima Giant odgovor na vprašanje, katero kolo je pravo za vas.

Prilagodljivo in hitreje na vseh terenih: GIANT Trance X E+ 1 Pro

Napredne tehnologije električnih koles in novi baterijski sistemi vam pomagajo prikolesariti dlje in hitreje z manj napora.

Novo trail kolo GIANT Trance X E+ 1 Pro z lahkim in vzdržljivim aluminijastim okvirjem ALUXX SL omogoča hitrejše vzpone, daljše vožnje, več zabave na stezah in brezpotjih vsak dan. To zmogljivo električno kolo vam z visoko zmogljivim motorjem SyncDrive Pro ponuja gladko vožnjo s 85 njutonmetri navora ne glede na podlago. Tehnologija Smart Assist ustvarja pomoč pri poganjanju pedal, ki se aktivira takoj, ko začnete poganjati, kar zagotavlja zanesljivo delovanje na strmih vzponih in pri nizkih hitrostih.

GIANT Trance X E+ 1 Pro 750Wh

Optimizirano vzmetenje Maestro za 29-palčna kolesa s 140 milimetri zadnjega in 150 milimetri sprednjega hoda zagotavlja uravnoteženo in stabilno vožnjo po neravnem terenu, kar vam daje več zagona za tehnične vzpone in dovolj samozavesti za hitre, grobe spuste po stezah in kolovozih ali brezpotjih. Nova funkcija flip chip omogoča spreminjanje kota med vilično in sedežno cevjo, skupaj z višino spodnjega nosilca, kar je odlično za natančno nastavitev kolesa za različne razmere na progi in individualni slog vožnje. Izberete lahko nizek položaj za hitre, agresivne terene ali visok za bolj "terenski" položaj kolesarja.

Doseg: Baterijski sistem EnergyPak Smart 750 poveča doseg kolesa do 20 odstotkov. Z enim polnjenjem lahko prekolesarite od 70 do 230 kilometrov. Razpon z enim polnjenjem se zelo razlikuje glede na zunanjo temperaturo, odpornost proti vetru, tlak v pnevmatikah in profil, dvig terena in površino, težo kolesa in tovora, pospeške, vzdrževanje e-kolesa in stanje baterije.

GIANT Trance X E+ 1 Pro:

Cestna kolesa Giant: učinkovitost brez primere

S cestnimi kolesi Giant ste lahko hitrejši ne glede na to, ali ste na vsakodnevni vožnji v službo, se pripravljate na dirko ali preprosto uživate v cestnem kolesarjenju, ki ima vedno več privržencev.

GIANT Propel Advanced 1 2023 (na voljo novembra 2022)

Aerodinamični Propel je popolno cestno kolo za premagovanje cestnih ovinkov, odlikuje ga eden najlažjih okvirjev v svoji kategoriji. Njegova aerodinamična oblika zmanjšuje upor, boljši nadzor v vseh vremenskih razmerah dosega s popolno integracijo disk zavor. Posebna oblikovna zasnova AeroSystem Shaping je rezultat dinamičnega testiranja v vetrovniku. Najboljšo vozno dinamiko so dosegli s prisekanimi elipsami cevi in nosilci krmila.

Prečne osi povečajo togost in izboljšajo splošno vodljivost kolesa. Kompozitni okvir naprednega razreda pa vključuje visoko zmogljive materiale in sodobne proizvodne postopke za optimizirano togost in najnižjo težo v svoji kategoriji.

