Kumpu dirka Hrvaška-Slovenija

Od Slovencev je v prvi deseterici končal še Andi Bajc, član avstrijskega Felbrmayr-Simplon Welsa je bil peti.

Kump je na omenjeni dirki, ki povezuje Zagreb in Novo mesto, slavil tretjič. Po dve zmagi imata Srb Dušan Rajović, sprinter Adrie Mobila je bil najboljši v letih 2018 in 2017, in Slovenec Robert Vrečer, ki je zmagal leta 2008 in 2009. Leta 2014 je dirko dobil Primož Roglič.