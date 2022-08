Krvne preiskave pokazale, kakšne težave je imel Mohorič

"Na Touru se nisem počutil najbolje in težko sem si opomogel po koncu. Pregledi krvi so pokazali, da imam asimptomatsko koronavirusno okužbo in da sem pred kratkim morda imel tudi okužbo z virusom Epstein-Barr. Vzel si bom več časa za počitek in upam, da se bom pravočasno počutil bolje, da bom lahko pred koncem sezone še več dirkal," je na svojem profilu na Instagramu zapisal Matej Mohorič, član Bahrain Victoriousa.

V letošnjem letu je spisal nekaj posebnih zgodb. Zlasti izstopa prestižna zmaga na klasiki Milano–Sanremo, kjer se je z vratolomnim spustom kot ekspresni vlak odlepil od tekmecev in osvojil enega od petih spomenikov, ki imajo v svetu kolesarstva veliko veljavo.

Z velikimi upi se je odpravil tudi na Tour de France, kjer je bila njegov cilj etapna zmaga, vendar mu ni uspelo ponoviti lanskega dosežka, ko je dvakrat zmagoslavno dvignil roke v zrak. Po pregledu krvi po koncu Toura je izvedel, kaj mu je oteževalo pot.