Belgijcu ciljni šprint in skupno vodstvo

Trinajst sekund za omenjeno dvojico so čez cilj prišli nekateri favoriti za najvišja mesta. Tretje mesto je zasedel Danec Jakob Fuglsang, sledila sta mu Francoz Thibaut Pinot in Kanadčan Michael Woods, v tej skupini sta bila tudi Britanca Chris Froome in Adam Yates ter Kolumbijec Nairo Quintana.

Zaostanek so so danes prikolesarili Francoz Romain Bardet, Nizozemec Steven Kruijswijk in Avstralec Richie Porte. Nizozemec Tom Dumoulin, ki je danes poskusil z begom, je zaostal skoraj devet minut.

Po dveh etapah ima Teuns tri sekunde prednosti pred Martinom in 20 pred Fuglsangom.

Tratnik najhitrejši med Slovenci

Prvi Slovenec na cilju je bil Jan Tratnik, član Bahrain-Meride je na 61. mestu zaostal 5:34 minute. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil 76., zaostal je 13:42 minute, Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je na 124. mestu zaostal 21:54 minute.

Skupno je najboljši Slovenec Tratnik na 49. mestu.

Torkova etapa med Le Puy-en-Velayjem in Riomom bo dolga 177 kilometrov, priložnost bodo v njej iskali sprinterji.

