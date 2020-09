Kopeckyjevi sedma etapa na Giru Rosa, padec van Vleutnove

Kopeckyjeva je dobila eno najzahtevnejših etap letošnje izvedbe ženske dirke po Italiji od Nole do Maddalonija, dolgo 112,5 km. Na začetku jo je zaznamoval pobeg peterice kolesark, v zadnjem delu pa tudi padec zmagovalke šeste etape van Vleutnove, njene rojakinje Marianne Vos, vodilne po šesti etapi, ter Amande Spratt. Kot so sporočili prireditelji dirke, so vse tri odpeljali na pregled v bolnišnico, pri Van Vleutnovi sumijo, da si je zlomila roko, Sprattova pa ključnico.

Do padca je prišlo pred sprintom do cilja v Maddaloniju, potem ko se kolesarke medsebojno zadele s kolesi in padle, Van Vleutnova je padla prek krmila in na pločnik. Pozneje se je sicer pobrala in precej potolčena pripeljala do cilja, a je krmilo držala le z eno roko. Iz njene ekipe so sporočili, da si je poškodovala zapestje.

Med Slovenkami je bila danes najboljša Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana) na 49. mestu, Špela Kern (Lviv Cycling Team) pa je bila 65., medtem ko je Urška Žigart (Ale BTC Ljubljana) končala na 102. mestu.

Po današnji etapi je v vodstvu van Vleutnova, ki ima minuto in 48 sekund naskoka pred Niewiadomo, tretja je Nizozemka Anna van der Breggen. Bujakova je 30. (+ 16:35), Kernova 39. (+ 20:43), Žigartova pa 87.

V petek bo na sporedu predzadnja etapa od Castelnuova della Daunie do San Marca la Catole, dolga 91 km. Dirka se bo končala v soboto.

Preberite še: