Konec tedna svetovni pokal začenjajo še v krosu

Konec tedna se v nemškem Albstadtu začenja svetovni pokal v gorsko kolesarskem krosu. Na startu bo pet Slovencev, Tanja Žakelj in Rok Naglič v elite konkurenci ter mladinci Teo Pečnik, Jakob Klemenčič in Ana Janežič.

Nekdanja zmagovalka svetovnega pokala leta 2013 Tanja Žakelj je v zadnjih sezonah nekoliko izgubila stik s samim vrhom, letošnjo sezono pa začenja brez pretiranih ciljev. Morda tudi zaradi zadnje dirke, nedeljske v Kamniku, ki je ni končala.

"Trenutno sem pod slabšim vtisom, upam, da to med tednom popravim in pozabim dirko v Kamniku. Kratki kros bo razbremenil napetost pred nedeljsko dirko. Optimistično čakam, se veselim, ampak je konkurenca močna. Ne upam si napovedati uvrstitve, sploh še ne v prvo deseterico. Šla bom tja in skušala pokazati pravi pristop, se maksimalno potruditi in oddirkati na nivoju, na katerem sem v tem trenutku," je po nedeljski generalki pred svetovnim pokalom razmišljala Žakljeva.

Priprav v primerjavi z zadnjimi sezonami ni spreminjala, vse je opravila dobro in po načrtih. Po Albstadtu se karavana seli v Nove Mesto na Češkem, kjer je članica ekipe Unior/Devinci leta 2013 slavila zmago. Tudi od te preizkušnje zaenkrat še ne pričakuje veliko. "Zavedam se, da prve dirke niso ene in edine v sezoni. Ta bo dolga. Ponavadi stopnjujem pripravljenost, verjamem, da bo tudi letos tako," meni 30-letnica.

Korošec želi na OI v Tokio

Rok Naglič bo nabiral izkušnje. Foto: STA Dober uvod v sezono ima Rok Naglič. Korošec, ki dirka za Calcit Bike Team, je nizal dobre uvrstitve, zbral je veliko točk v lovu na svoj cilj - olimpijske igre v Tokiu 2020 - zato bo imel tudi ugodno startno mesto, ki ga želi izkoristiti. A bo to njegova prva dirka v elitni članski konkurenci na ravni svetovnega pokala.

Kot je povedal selektor slovenskih gorskih kolesarjev Matjaž Budin, je ekipo v Albstadt odpeljal bolj zaradi spoznavanja s terenom in nabiranja izkušenj, pa tudi, ker bo omenjeno nemško mesto prihodnje leto prizorišče svetovnega prvenstva.