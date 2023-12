Kolesarsko doživetje v duhu Dirke po Franciji

Oglasno sporočilo

Septembrski vikend, 7. in 8. 9. 2024, bo v prestolnici Gorenjske potekala že 3. izvedba 2-dnenvega kolesarskega festivala L'Étape Slovenia by Tour de France, katerega ambasador je vrhunski kolesarski as Matej Mohorič: "Lepo je, da vzdušje z Dirke po Franciji izkusijo tudi tisti, ki se s kolesarstvom ukvarjajo rekreativno."

Svetovno uveljavljena serija L'Étape poteka pod okriljem blagovne znamke Dirke po Franciji z nizom dogodkov po celem svetu in ljubiteljskim kolesarjem omogoča, da okusijo slast dirke na najvišjem nivoju (nedeljski preizkušnji), hkrati pa spodbuja ljubezen do kolesarstva kot zdravega načina preživljanja prostega časa (sobotna otroška in družinsko kolesarjenje).

Foto: Sport Media Focus

Prijave na nedeljsko preizkušnjo (8. 9. 2024) L'Étape Slovenia so že odprte in so trenutno cenovno najugodnejše. Kolesarji izbirajo med dvema dolžinama trase: krajšo, 80 km dolgo z 816 m višinske razlike in daljšo, 145 km dolgo traso s 1906 m višinske razlike. Obe trasi sta osveženi, saj bo tokrat kolesarska karavana iz Kranja krenila proti Škofji Loki, nadaljevala v smeri Komende proti Šenturški gori, kjer bo prvi gorski cilj, in se v pentlji vrnila proti Kranju. Dolgoprogaši pa bodo nadaljevali in se preizkusili v osvajanju druge gorske lovorike na zdaj že kultnem Jamniku, se spustili v Kropo in – novost – krenili proti Begunjam ter nadaljevali proti Tržiču "pod gorami", po cesti, ki odstira čudovito panoramo.

Zakaj kultni vzpon na Jamnik? Po mnenju mnogih zato, ker Podbličani in navijači v rodnem kraju ambasadorja prireditve Mateja Mohoriča pričarajo nepozabno navijaško vzdušje. Praktično identično, kot ga doživijo profesionalni kolesarji na vzponih na legendarne prelaze, kot so L'Alpe d'Huez. Tourmalet in Galibier.

Foto: Sport Media Focus

Na obeh trasah se kolesarji potegujejo za originalne kultne majice Dirke po Franciji tako v moški kot ženski konkurenci: rumeno – absolutni zmagovalec, zeleno – zmagovalec sprinterskega odseka, pikčasto – gorski vzpon in belo – mladi najhitrejši kolesar. Nagrajeni so tudi vsi zmagovalci v razpisanih starostnih kategorijah v ženski in moški konkurenci, prav vsakdo pa za uspešno prečkanje ciljne črte prejme spominsko medaljo L'Étape Slovenia. In to ne glede na prijavljeno daljšo ali krajšo traso, čar dirke je tudi to, da ima udeleženec možnost spremeniti svojo odločitev tudi še med dirko.

Kaj so o L'Étape Slovenia 2023 povedali udeleženci?

"Dirka pa me je sploh privlačila, ker poteka v mojem domačem kraju in na cestah, ki so mi zelo domače ter zaradi govoric o odlični organizaciji dirke" (Laura Šimenc, zmagovalka L'Etape Slovenia 136 km, 2023).

"Zelo mi je všeč. Tekme v Sloveniji obožujem, ker so vse ceste zaprte. Tega ni nikjer v Evropi, le v Sloveniji. To mi je zelo všeč, saj imam družino in ne želim tvegati. V Sloveniji pa lahko tekmuješ, brez da bi te skrbelo za avtomobile. Je izjemno dobro organizirano in to je moj velik poklon organizatorjem" (Johnny Hoogerland, nekdanji profesionalni kolesar in dvakratni zmagovalec L'Étape Slovenia daljše preizkušnje).

"Dirka je bila – tako kot lanska – zelo lepa. Atmosfera … Se čuti veliko navdušenje in upravičuje ime blagovne znamke. Športni primer. Ne le po rezultatih, ampak tudi po kulturi. Navijači te spremljajo povsod: na Jamniku, v vasicah … to je res zelo lepo" (Ivica Kostelić, smučarska legenda, udeleženec L'Étape Slovenia 2022, 2023).

"Najbolje organizirana kolesarska prireditev … vredna vsakega centa" (Simon Brentin, udeleženec L'Étape Slovenia 2023).

"Trasa zares težka, organizacija odlična, navijači so se tudi izkazali na celotni trasi, predvsem je ustrezna varnost – za tekmovalce je bilo super poskrbljeno" (Boris Beč, udeleženec L'Étape Slovenia 2023).

"Zelo dobro organiziran dogodek. Kot L'Etape du Tour de France. Odlična atmosfera ob trasi. Vsekakor bom priporočal dogodek drugim" (Claude Léger, udeleženec L'Étape Slovenia 2023).

Če je cestno kolesarstvo vaša priljubljena prostočasna aktivnost, potem je to dogodek, ki ga v letu 2024 ne smete zamuditi.

Foto: Sport Media Focus

Zgodnja prijava je cenovno najugodnejša

Prijava pred 1. 2. 2024 je cenovno najugodnejša: le 79,99 evrov. Zgodnja prijava omogoča tudi možnost ugodnega sonaročila izdelkov uradne kolesarske kolekcije L'Étape Slovenia: zgornji del dresa proizvajalca Alé za simbolično ceno 10 evrov. Letošnji dizajn dresa v prevladujoči prepoznavni rumeni barvi s črnimi črtami je zasnovan za čaščenje osebnih zmag. Poleg dresa lahko naročite tudi brezrokavnik, hlače, dres z dolgimi rokavi in očala po promocijskih cenah. Vsi izdelki po ugodnih cenah so na voljo le omejeni čas oziroma v omejeni količini.

Foto: Sport Media Focus

Čas obdarovanj – podari legendarno izkušnjo Ker je prednovoletni čas tudi čas obdarovanj, je darilni bon za štartnino na L'Étape Slovenia lahko legendarno darilo za nekoga, ki rad kolesari.



Foto: Sport Media Focus

