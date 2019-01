90-letni kolesar zaradi dopinga ostal brez svetovnega rekorda

Zanimiva in malodane neverjetna novica prihaja iz ZDA, kjer je bil na dopinškem testu pozitiven tamkajšnji kolesar Carl Grove. Nič takšnega, če ne bi šlo za rekreativnega kolesarja, ki šteje kar 90 let.

Ameriški kolesarski veteran Carl Grove je julija lani na tekmovanju US Masters postavil svetovni rekord v šprintu v kategoriji od 90 do 94 let, po prihodu v cilj pa je opravil tudi dopinško kontrolo. Rezultati so pokazali, da je bil ta 90-letni kolesar pozitiven, saj so v njegovi krvi našli sledi nedovoljenih poživil.

Usada, ameriška protidopinška agencija, ga je zato kaznovala in mu odvzela svetovni rekord. Ker so bili rezultati, ki so ga kolesarju odvzeli dan pred tem, normalni, naj bi bil vzrok za takšne rezultate obrok mesa, ki ga je takrat zaužil.

Grove je kazen sprejel brez ugovarjanja.