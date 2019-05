Oglasno sporočilo

Pojav e-kolesarstva v Sloveniji

Leta 2009 smo lahko od proizvajalca koles znamke Schwinn na slovenskem trgu kupili prvo kolo z električnim pomožnim pogonom. Občudovali smo ga in si hkrati mislili, da gre zgolj za trend in da iz tega ne bo kaj dosti.

Mestno kolo je imelo baterijo vgrajeno v prtljažnik, motor pa je bil vgrajen v pesto zadnjega obročnika. Kolo je bilo težko in nerodno. Domet baterije pa je bil do 30 kilometrov.

Istega leta, in sicer 30. aprila, je Evropska unija sprejela standard EN-15194, po katerem morajo biti usklajena vsa kolesa z električnim pomožnim pogonom (s kratico EPAC).

Torej, začeli smo razlikovati običajna kolesa od EPAC koles.

Zakaj?

Z vgradnjo električnega sklopa je kolo pridobilo skoraj 10 kilogramov teže. S tem so bile že vgrajene komponente bolj obremenjene, kar pa je lahko vodilo v težave oziroma varnostne ovire.

Dokler so električne sklope vgrajevali v treking oziroma mestna kolesa in s tem v nekem smislu omejili ciljno populacijo uporabnika, ni bilo večjih težav z varnostjo.

Večjo pozornost pa so v naslednjih letih dvignili industrijsko bolj prepoznavni proizvajalci, kot so Bosch, Shimano, Yamaha, LG, Panasonic …, ki so med tem razvili svoj sistem električnega pomagala - bolj izpopolnjen in programsko podprt.

Proizvajalec koles Scott, zastopan tudi v Sloveniji in tudi ponekod zunaj meja, je tako izdelalo električno kolo z Bosch sistemom leta 2011.

Hitro smo ugotovili, da ta segment koles ne bo le trend, ampak stalnica, ki bo prodajno le še rasla.

Z vstopom velikih imen proizvajalcev električnih sistemov, ki so razvijali nove in nove motorje, se je povečevala tudi prodajna paleta koles. Danes je e-kolo prisotno že v vsakem segmentu. Tako med otroškimi kolesi, cestnimi kolesi, gorskimi MTB kolesi ….

Zakaj bi si kupili električno kolo?

Sodobni čas je oblikoval množico ljudi, ki enostavno nimajo časa za rekreacijo, saj so delavniki razpotegnjeni čez ves dan. Željo po kolesarjenju in adrenalinu se tako lahko uresniči z nakupom e-kolesa.

Z nakupom takega kolesa je možnost družinskega kolesarjenja veliko večja. Lep primer vidimo večkrat na naših cestah, moški vozi običajno kolo, ženska pa e-kolo.

Možnost raziskovanja poti in terenov je večja. Kaže se trend novodobnih kolesarjev "raziskovalcev". S seboj imajo nahrbtnik z malico in dodatno baterijo.

Kaj pravzaprav pomeni e-kolo?

E-kolo ima že vgrajen električni sklop, ki kolesarju pomaga pri "pedaliranju". Torej pomaga zgolj takrat, ko obračamo pedale.

pomaga do 250 W moči,

pomaga z navorom 30-76 Nm (ta je prilagojen načinu vožnje: mestna-treking kolesa 30-50 Nm, MTB 40-75 Nm),

pomaga do hitrosti 25 km/h, nato se izklopi.

Kaj pa varnost?

Vožnja z e-kolesom je pravzaprav en velik užitek. Pri tem prevečkrat pozabimo na previdnost oziroma varnost.

Omenili smo že standard EN-15194, ki se navezuje na e-kolesa. Obenem morajo EPAC kolesa ustrezati tudi standardoma EN-14764 in EN-14766, ki standardizirata običajna kolesa.

Standardi so izredno pomembni, saj je na trgu (tudi v Sloveniji) vedno več tako imenovanih "predelovalcev koles", ki vam običajno kolo predelajo v električno. Tu pa lahko nastane težava. Zlasti z vidika varnosti.

Pri nakupu takšnega kolesa dobite zagotovilo, da ima kolo vse A-teste, ki zagotavljajo varno uporabo njihovega električnega sklopa. To je običajno res, ampak velja samo za električni sklop.

Torej, običajno kolo, kot smo omenili, ustreza standardu EN-14764 ali EN-14766. Ko pa dodatno vgradimo e-sistem, bi kolo moralo pridobiti ustreznost novega standarda EN-15194. Ta zahteva dodatne ojačitve okvirja, za e-kolesa specifične komponente, ki ustrezajo kolesu s povečano hitrostjo oziroma težo. Tu naj omenim zavorni sistem, vilice, pnevmatike …

Poglejmo, kako je pravzaprav videti e-kolo. Kolesa, ki so že v osnovi izdelana kot e-kolo, imajo motor vgrajen v gonilno os oziroma je ta v motorju. Tako je okvir kolesa izdelan prilagojeno temu.

Zavorne poti so s takim kolesom običajno daljše, saj so pospeški večji, in če dodamo še podatek, da je kolo težje za približno šest do devet kilogramov …

Proizvajalci iščejo dodatne rešitve za povečanje varnosti. Npr. Bosch-Magura je izdelala prvi ABS-sistem za kolesa, ki preprečujejo nenadno zaviranje in posledično padec. Skrajšujejo pa tudi zavorno pot.

Če omenjamo varnost, ne moremo mimo manipulacij, ki so se pojavile skoraj vzporedno s pojavom električnih koles.

Pri tem imamo v mislih želje po vgradnji čipov, s katerimi kršimo omejitve, ki so zakonsko predpisane. S takim čipom lahko motor kolesarju pomaga tudi nad hitrostjo 25 kilometrov na uro.

S tem se varnost kolesarja bistveno zmanjša. Hkrati preobremenimo komponente in izničimo garancijo.

Kaj nam ponuja vpogled v prihodnost?

Nekaj statističnih podatkov zgolj iz prodaje koles našega podjetja nazorno kaže, kam so usmerjene statistične puščice:

leta 2017 - 4 % e-koles,

leta 2018 - 8 % e-koles,

letos do konca marca - 15 % e-koles.

In ker se radi primerjamo z nemškim trgom: lansko sezono so prodali več e-koles kot običajnih.

Torej lahko pričakujemo:

nadaljnjo hitro rast prodaje e-koles: to je vse lepo in prav, vendar lahko pride tudi do težav. Trgovci oz. serviserji bodo morali pridobiti dodatna znanja iz računalništva, saj ima e-kolo vgrajeno elektroniko, ki jo krmili "software". Tako kolo zahteva vsaj dva servisa. Eden je mehanski, kot ga poznamo pri običajnih kolesih, drug pa je diagnostični. Z njim imamo pregled nad delovanjem električnega sklopa, hkrati lahko programsko rešujemo manjše težave in sistem nadgrajujemo s popravki, ki jih pošiljajo proizvajalci.

z vidika proizvajalcev pa lahko pričakujemo: zmanjševanje teže električnih sklopov (zdaj 6-9 kilogramov), povečanje zmogljivosti baterij, še večjo integracijo mobilnih naprav.



