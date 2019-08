Klubski kolegi pokojnega kolesarja bodo vztrajali na dirki. "Za Bjorga."

Iz vodstva ekipe Lotto Soudal so sinoči sporočili, da bodo kolesarji imeli proste roke pri odločitvi, ali bodo dirko nadaljevali ali ne, danes pa so na družbenih omrežij objavili, da se je vseh šest kolesarjev odločilo za nastop na 5. etapi dirke. "Dirkali bodo za Bjorga," so zapisali.

It has been decided that all our Lotto Soudal riders will start in stage five of the @Tour_de_Pologne today and will ride for Bjorg. Start will be around 12h45. pic.twitter.com/1gxqhHi068