Kje si lahko ogledate in preizkusite kolesa Giant?

Kolesarske tekme so tako v Sloveniji kot tudi širše postale izjemno priljubljene športne prireditve, ki privabljajo najširše množice. V kombinaciji z izjemnimi uspehi slovenskih kolesarjev tako ni presenetljivo, da je tudi samo kolesarjenje kot športna dejavnost postalo nadvse priljubljeno. Najbolj iskana kolesa na trgu so ta hip cestna kolesa. A opazen je tudi porast priljubljenosti električnih koles. V prodajalnah Freestyle si lahko v živo ogledate več kot sto električnih koles. Nekatere izmed njih lahko iz testne flote ob vnaprejšnji rezervaciji odpeljete tudi na testno vožnjo.

Najbolj iskana so trenutno cestna kolesa

Priljubljenost cestnih koles sloni na njihovi vsestranskosti, zaradi katere jih lahko uporabljamo v različne namene. Primerna so namreč za rekreacijo, kot prevozno sredstvo ali pa za profesionalno kolesarjenje. Tako so primerna za vsakogar, ne glede na starost ali spol. Vse, kar morate poiskati, je le cestno kolo, ki vam bo najbolj odgovarjalo.

Cestna kolesa so v primerjavi z drugimi vrstami koles tudi lažja in stabilnejša, zato vam omogočajo hitrejše in daljše vožnje. Poleg tega imajo tudi tanjše pnevmatike, ki omogočajo manjši kotalni upor in s tem manjši napor pri vožnji.

Priljubljenost cestnih koles pa ni omejena samo na šport in rekreacijo. Vse več ljudi se za cestna kolesa odloča kot alternativno prevozno sredstvo, še posebej v mestnih središčih, kar je posledica splošne usmeritve k bolj zdravemu načinu življenja in skrbi za okolje. Cestna kolesa so tudi odličen način, kako se izogniti prometnim zamaškom.

Ena vodilnih znamk na področju koles in kolesarske opreme je Giant, ki vsem ljubiteljem tega športa po vsem svetu že od leta 1972 pomaga nabirati bogate kolesarske izkušnje. Izdelujejo različna kolesa za cestno, gorsko, treking, otroško in mestno kolesarjenje.

Kolesa Giant zmagujejo na svetovnih kolesarskih prvenstvih in na oblikovalskih tekmovanjih, podjetje Giant pa poleg lastne blagovne znamke Giant izdeluje tudi kolesa pod drugimi blagovnimi znamkami, in sicer: Liv, Colnago, Scott, Trek, Cadex, Schwinn in Canyon.

Največji proizvajalec komponent za kolesa Shimano je v zadnjem letu izdelal novo, revolucionarno komponentno linijo, ki je kljub težavam v njeni dobavi že vključena tudi v proizvodnjo koles Giant v prodajalnah Freestyle.

Žensko kolo? Prava izbira je Liv

Geometrijska zasnova moških koles ni primerna za ženske, saj se mere ženskega telesa v povprečju precej razlikujejo od moških. Temu mora za udobno vožnjo slediti tudi okvir kolesa. Ženska kolesa imajo tako običajno krajši zgornji okvir, ožjo in krajšo krmilno cev ter krajšo sedežno cev.

Pomena pravilnega položaja na kolesu se zavedajo tudi pri vrhunskih kolesih znamke Giant, zato so za ženske zasnovali linijo koles Liv. Preverite ponudbo na spletni strani Freestyle.

Kolesa za udobno vožnjo: Defy

Kolesa Defy so zasnovana z namenom, da vozniku ponujajo udobno vožnjo tudi na dolgih razdaljah. Njihova geometrija je namreč bolj pokončna, kar omogoča manj obremenitve za hrbtenico in roke. Hkrati kolo ohranja dovolj stabilnosti in agilnosti, da lahko voznik brez težav vozi po različnih terenih.

Kolesa Defy so opremljena z zanesljivim prestavnim sistemom in zmogljivimi zavorami, ki zagotavljajo natančno zaustavljanje v vseh razmerah. Med kolesi Giant najdete široko izbiro modelov koles Defy, ki ustrezajo različnim potrebam in proračunom. Izberite kolo, ki vam najbolj ustreza, in se pripravite na nepozabne kolesarske izkušnje.

Za najvišje hitrosti so tu modeli TCR

Kolesa Giant so znana po svoji vrhunski kakovosti in naprednih tehnologijah, ki jih uporabljajo pri njihovi izdelavi. Model TCR je posebej zasnovan za kolesarje, ki se želijo podati v bolj agresivno in napadalno držo na kolesu ter tako doseči maksimalno hitrost in učinkovitost pri vožnji.

Z uporabo lahkih in trdnih materialov, kot so karbon in aluminij, so kolesa TCR izjemno vzdržljiva, hkrati pa so sposobna doseči najvišje hitrosti. TCR-modeli so opremljeni s posebnim sistemom krmiljenja, ki kolesarju omogoča natančno in udobno krmiljenje tudi pri visokih hitrostih ter v ovinkih.

Za najmanj zračnega upora: modeli Propel

Kolesa znamke Giant veljajo za ena najboljših kolesarskih znamk na svetu, saj ponujajo najnovejše tehnologije in vrhunske zmogljivosti za različne vrste kolesarjenja. Med njihovimi najbolj priljubljenimi modeli je tudi Propel, ki spada v kategorijo koles aero.

Propel se ponaša z napredno aerodinamično obliko okvirja, ki zagotavlja izjemno nizek zračni upor. Okvir teh koles je izdelan iz najkakovostnejših materialov, kot so karbon in aluminij, ki zagotavljajo optimalno trdnost in vzdržljivost. Opremljen je tudi z vrhunskimi komponentami, ki zagotavljajo natančno krmiljenje ter hitro in odzivno vožnjo.

Poleg svojih izjemnih lastnosti so kolesa Propel tudi izjemno všečna na pogled. Če iščete vrhunsko kolo z najnovejšimi tehnologijami in napredno aerodinamično obliko, je kolo Propel znamke Giant odlična izbira. V prodajalnah Freestyle vam ob širokem naboru koles Propel zagotavljajo tudi strokovno svetovanje in z njim pomoč za izbiro za vas najustreznejšega kolesa.

Zakaj se vse več ljudi odloča za električna kolesa?

Električna kolesa so postala vse bolj priljubljena izbira za številne kolesarje po vsem svetu. Najočitnejša prednost električnih koles je lažje premagovanje zahtevnejših vzponov in daljših razdalj. Poleg tega je kolesarjenje z električnim kolesom bolj prijazno do okolja kot vožnja z avtomobilom.

Prednost električnih koles je tudi, da so preprosta za uporabo in vzdrževanje. Opremljena so s preprostimi krmilniki, ki kolesarju omogočajo prilagajanje moči motorja glede na potrebe in teren. Baterije lahko preprosto odstranite in napolnite.

Kljub električni zasnovi električna kolesa še vedno predvidevajo tudi aktivno participacijo kolesarja, zaradi česar še vedno spodbujajo gibanje in kolesarju omogočajo zdrav življenjski slog. Poleg tega so električna kolesa tudi cenovno ugodna in vam omogočajo, da prihranite denar na gorivu in stroških vzdrževanja vozila.

Največji proizvajalec koles na svetu Giant proizvaja tudi druge poznane znamke koles. So pionirji v razvoju in dizajnu, kar jim omogoča vpeljevanje inovacij z vsakim novim modelom. Preverite ponudbo električnih koles Giant na spletni strani Freestyle.

Stance E + 1 Pro 29er 25km/h Motor: SyncDrive Pro, 80 Nm navora, poganja ga Yamaha Domet: od 60 km do 190 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: RockShox Recon Silver RL,130mm travel, Lock-out, Tapered Steerer,15x110mm Boost, MaxleLite, e-MTB optimized Krmilni kot: 67,0° Prikazovalnik: RideControl Dash, full color LCD screen Okvir: ALUXX Aaluminum, 120mm FlexPoint suspension system Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Shimano Deore BL-M4100, I-spec EV Verižnik: Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12 prestav Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq Amortizer: RockShox Monarch RT DebonAir, High Volume, 184x44mm Velikosti: S, M, L, XL Barve: Phantom Green Zadnji menjalnik: Shimano Deore 12 prestav

Ste že preizkusili električno kolo?

V trgovini Freestyle je na voljo bogata izbira koles Giant po akcijskih cenah.

V svojih prodajalnah imajo razstavljenih več kot sto modelov električnih koles različnih velikosti. Če razmišljate o nakupu električnega kolesa, a ga še niste nikoli preizkusili, se lahko v prodajalnah Freestyle naročite na plačljivo testno vožnjo.

Marec je kot nalašč za predsezonski servis vašega kolesa Giant, da vam bo med sezono kar najbolje služil.

Najbolj prodajan model leta 2022/23: Stance E+ 2 625

Polnovzmeteno kolo Stance E+ 2 625 je primerno za zahtevne gorske terene.

Stance E+ 2 625 Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm navora Domet: od 65 km do 215 km Polnjenje: 80 odstotkov v 3,5 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: SR Suntour XCR 34 Air LO-R Krmilni kot: 67,0° Prikazovalnik: RideControl Dash, LCD-zaslon Okvir: ALUXX Aluminum aluminijast okvir s 120-mm vzmetenjem FlexPoint Prestavne ročice: Shimano Deore LinkGlide Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-LG600-10, 11-43T, 10 prestav LinkGlide Veriga: Shimano, CN-LG500 Amortizer: RockShox Monarch R Velikosti: XS, S, M, L Barve: Amber Glow Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 10 prestav, Shadow+ LinkGlide

Polnovzmeteno električno gorsko kolo Trance X E+ 3 nam z baterijo 625 Wh in 85 Nm navora omogoča vožnjo po vsakem terenu.

Trance X E+ 3 Motor: SyncDrive Pro, 85 Nm navora Domet: od 60 km do 190 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625 Wh Vilice: RockShox 35 Gold RL DebonAir Krmilni kot: od 65,7° do 66,5° Prikazovalnik: RideControl GO, LED-zaslon Okvir: ALUXX SL-Grade aluminijast okvir s 140-mm Maestro vzmetenjem Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Shimano Deore BL-M4100 Zavore: Shimano BR-M420, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12 prestav Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq Amortizer: Rock Shox Deluxe R Velikosti: XS, S, M, L Barve: Black Diamond Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 12 prestav

Cenovno zelo dostopno kolo s sprednjim vzmetenjem: Talon E+ 1

Električno gorsko kolo Talon E+ 1 zagotavlja stabilnost in udobje med vožnjo.

