Kolesar Visme v zadnjem zavoju zlomil ključnico

Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) je dirko Pariz - Nica končal na četrte mestu, a je v zadnjem zavoju nedeljske zadnje etape padel. Pri tem si je zlomil ključnico. Iz nizozemske ekipe so sporočili, da je bil v ponedeljek že uspešno operiran. Nizozemski kolesar naj bi počival vsaj mesec in pol. Poškodbe mu v karieri ne prizanašajo, ta je že osma v zadnjih desetih letih, še četrtič si je zlomil ključnico.

Unfortunately, Wilco Kelderman fractured his collarbone in a crash in the final stage of Paris-Nice.

Today he successfully underwent surgery. We wish him a good recovery 💪 pic.twitter.com/EPUOoJ098b — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 11, 2024

"Počasi sem začel dosegati mejnike in verjeti vase"

Matteo Jorgenson Foto: Guliverimage Zmagovalec dirke Pariz - Nica Matteo Jorgenson na začetku minulega tedna o zmagi ni razmišljal, a: "Vsak dan sem bil malo bližje. Šele v soboto zvečer sem dojel, da jo moram dobiti. In sem jo." In to v konkurenci s Primožem Rogličem (BORA - hansgrohe) in Remcom Evenepoelom (Soudal-QuickStep). Zdržal je sobotne in nedeljske Evenepoelove napade. "Ta zmaga gotovo nekaj pomeni. Ne bom zdaj rekel, da bom osvojil tritedensko dirko ali kaj podobno velikega, ampak ta teden je bil res dober. Ko sem pred nekaj leti postal profesionalec, si nisem sploh mislil, da si to zaslužim. A sem počasi začel dosegati mejnike in verjeti vase," je v cilju v Nici razlagal 24-letni Američan.