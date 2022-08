Pod Karavankami se obeta kolesarski spektakel

Prihodnjo soboto, 27. avgusta 2022, bo na Ljubelju potekalo tekmovanje Airbag contest zlatega čevlja, na katerem bodo nastopili slovenski in domači predstavniki BMX- in MTB-scene. Triki, ki jih bodo izvajali kolesarji BMX in MTB, bodo še bolj atraktivni kot običajno, saj bodo za razliko od običajnih tekmovanj kolesarji tokrat skakali na posebno napihljivo blazino (t. i. airbag), ki se uporablja za treniranje, njihova glavna prednost pa je majhna možnost poškodbe pri padcu.

Tekmovanje Airbag contest zlatega čevlja bo posebno ne le zaradi lokacije v osrčju gora, ampak tudi zaradi tekmovalnega formata ter združitve tekmovalcev iz sveta prostega sloga z BMX in gorskimi kolesi.

Seznam tekmovalcev (seznam še ni končen): Jaka Remec (Slovenija) Kevin Bock (Avstrija) Maxi Sendlhofer (Avstrija) Philipp Schuster (Avstrija) Matt Waldner (Avstrija) Luka Borše (Slovenija) Primož Tanko (Slovenija) Domen Fekonja (Slovenija) Jaka Florjančič (Slovenija) Moris Martinez (Slovenija)

Tekmovanje bo potekalo v parih, vsak par bosta sestavljala kolesar BMX in gorski kolesar, o napredovanju in kakovosti trikov pa bosta odločala Igor Vukadinović - Poki, mednarodni sodnik, ki je sodil tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, in Marko Južnič, domačin in pionir slovenskega BMX-a.

Lokacija tekmovanja na prelazu Ljubelj je na prvi pogled nenavadna, a zagotovo ne naključna, pravijo organizatorji. Tržič se je z BMX Parkom Tržič znašel v središču scene prostega sloga, tam trenirajo in se za največja tekmovanja pripravljajo najboljši kolesarji te discipline, tudi Jaka Remec, 10. z lanskega evropskega prvenstva.

Tržič se je z BMX Parkom Tržič znašel v središču scene kolesarskega prostega sloga. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prireditev se bo začela z jutranjim druženjem v BMX Parku Tržič, nadaljevala s triki na Ljubelju, končala pa s koncertom na Gorenjski plaži v Tržiču.

Organizator obljublja sproščeno druženje, dobra volja pa je že tako ali tako vedno prisoten element na tovrstnih tekmovanjih, ker se tekmovalci kljub rivalstvu spodbujajo in pomagajo drug drugemu premikati meje.