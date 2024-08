Po poročanju kolesarskega portala Wieleflits je zanimanje za 24-letna brata Micka in Tima van Dijka pokazalo več profesionalnih kolesarskih ekip (tudi Ineos in Lidl-Trek), a nobeno ni moglo konkurirati finančni ponudbi nemško-avstrijske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

"Zelo sem vesel, da bom v naslednjih sezonah del ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Verjamem, da lahko z ekipo naredim naslednji korak v svoji karieri," so v sporočilu za javnost predstavili pogled Micka van Dijka in dodali še besede njegovega brata Tima, ki se prav tako veseli naslednje pustolovščine in komaj čaka, da se sodelovanje začne.

Enako razmišlja tudi šef ekipe Ralph Denk, ki pravi, da s prestopom nizozemskih bratov dvojčkov Van Dijke sledijo strategiji, ki so si jo zastavili, in sicer, da bi v ekipo pripeljali čim več mladih kolesarjev. "Gre za dva zelo močna in hitra kolesarja. Z njuno fizično pripravljenostjo sta odlična kombinacija za spomladanske klasike," je prepričan Denk. Prav to je ena od prvin, ki jih želijo v ekipi še nadgraditi. V tem delu sezone računajo tudi na Laurenca Pithija in Španca Oierja Lazkana, ki se je v Boro preselil iz Movistarja.

Campenaerts se vrača v Vismo

Selitev čaka tudi 32-letnega Belgijca Victorja Campenaertsa, ki se iz ekipe Lotto Dstny vrača v ekipo Visma | Lease a Bike, kjer je bil že v sezonah 2016 in 2017 (takrat se je ekipa imenovala LottoNL-Jumbo). Zmagovalec etape na letošnjem Touru je podpisal pogodbo o triletnem sodelovanju.

"Victorja dobro poznamo že od prej in smo ohranili dobre odnose," je v zvezi s prestopom Belgijca povedal menedžer ekipe Grischa Niermann, ki bo tudi v prihodnji sezoni športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike. "Gre za izredno močnega kolesarja, ki je odličen tudi v vožnji na čas, kar je dokazal tudi na letošnji Dirki po Franciji. Prav tako gre za izredno izkušenega kolesarja, ki je znan po svoji težnji po inovacijah. Te izkušnje lahko zelo dobro izkoristimo," je v sporočilu za javnost zapisal Niermann.

Tudi Campenaerts se zelo veseli novega poglavja v svoji kolesarski zgodovini. "V karieri sem si vedno zadajal ambiciozne, ampak realne cilje in pogosto sem jih tudi dosegel, tako kot letos na Touru. Moj glavni cilj pa je zmagati v skupnem seštevku Dirke po Franciji. Vem, da tega ne morem storiti sam, sem pa lahko pomemben del ekipe, ki cilja na zmago. In s takim ciljem v glavi se hitro znajdeš pri Vismi. Upam, da se mi bo prihodnje leto uspelo uvrstiti v ekipo za Dirko po Franciji. Ta ekipa je referenca, ko govorimo o Touru in zato sem zelo srečen, da se vračam v ekipo."

Preberite še: