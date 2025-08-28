Jakob Omrzel v kraljevski etapi Avenirja do šestega mesta

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
17.15

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je v kraljevski etapi Avenirja zasedel šesto mesto, v skupnem seštevku je zdaj deseti. | Foto Ana Kovač

Jakob Omrzel je v kraljevski etapi Avenirja zasedel šesto mesto, v skupnem seštevku je zdaj deseti.

Foto: Ana Kovač

Slovenski kolesar Jakob Omrzel je v šesti etapi Tour de l'Avenirja zasedel šesto mesto. V kraljevski etapi od Saint-Gervais-Mont-Blanca do Tignesa (121 km) je bil najboljši Belgijec Jarno Widar. V skupnem seštevku se je stanje premešalo. Vodilni je še naprej Francoz Maxime Decomble, medtem ko je 19-letni Omrzel napredoval na deseto mesto.

Anže Ravbar
Sportal Anže Ravbar tretji v peti etapi Tour de l'Avenirja #video

Potem ko so favoriti na 61. Dirki po Franciji za mlajše člane v zadnjih nekaj etapah še hranili moči, so v kraljevski etapi dirkali na vso moč. Znova je bil v ospredju s svojimi vrstniki oziroma malce starejšimi tekmeci tudi Omrzel.

Devetnajstletni Dolenjec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 20 sekund. Prvo mesto je pripadlo Jarnu Widarju, ki je za pet sekund ugnal Francoza Paula Seixasa in Norvežana Joergna Nordhagna.

V skupnem seštevku na vrhu sicer ni sprememb, saj je vodstvo zadržal Maxime Decomble. Ta je bil del uspešne ubežne skupine v tretji etapi, ki je takrat slavila z več kot dvema minutama naskoka pred glavnino. Danes je Decomble storil dovolj, da je obdržal majico vodilnega, težko pa jo bo na sebi zadržal tudi po zadnjem dnevu.

V seštevku ima 20-letni Francoz, ki je bil v današnji etapi 12. (+1:16), še 51 sekund naskoka pred Seixasom in 54 pred Italijanom Lorenzem Finnom. Widar je napredoval na peto mesto in zaostaja minuto in tri sekunde. Omrzel je z 28. mesta napredoval na deseto, za vodilnim zaostaja minuto in 35 sekund, za prvim favoritom dirke Seixasom pa 44 sekund.

Omrzel ima za sabo sijajno sezono, v kateri je slavil na Dirki po Italiji za mlajše kolesarje in bil četrti v skupnem seštevku dirke Po Sloveniji. Obenem je postal še državni prvak med člani na cestni dirki v Celju.

Preostali Slovenci tokrat niso bili v ospredju, saj so v službi kapetana Omrzela. Drugi najboljši je bil Erazem Valjavec na 39. mestu (+15:33). Na dirki, na kateri kolesarji nastopajo v dresih državnih reprezentanc, so od Slovencev še Aljaž Turk, Jaka Marolt, Nejc Komac in Anže Ravbar.

Zadnji je v sredo po prejšnjih dveh uvrstitvah med deseterico poskrbel za najboljšo slovensko posamično uvrstitev na letošnjem Avenirju, ko je bil tretji.

V petek bo za konec Tour de l'Avenirja dvojni spored. Najprej bo "sprinterska" gorska etapa v La Rosieru in okolici (41,6 km), nato pa še gorski kronometer do La Rosiera v dolžini 10,3 kmilometra.

Tour de l'Avenir je v dolgoletni zgodovini od Slovencev dobil Tadej Pogačar (2018).

